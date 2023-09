Nowe Acer Nitro V 15

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

cer producent komputerów i laptopów gamingowych zaprezentował nowość w swoim portfolio. Acer Nitro V 15, bo o nim mowa, wyposażony jest w najnowszy procesor 13. generacji Intel, NVIDIA GeForce RTX z serii 40, do 32 GB pamięci RAM DDR5 oraz obsługę dysków SSD PCIe M.2 o pojemności do 2 TB. Wyświetlacz Full HD z błyskawiczną częstotliwością odświeżania do 165 Hz i precyzyjnym dźwiękiem DTS X zapewniają niezapominaną rozrywkę podczas grania. Acer Nitro V 15 wyposażony został w procesor Intel Core i7 13. generacji pozwalający osiągnąć wysoką wydajność w grach, ale również przy tworzeniu i edycji treści kreatywnych. W połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop gracze mogą cieszyć się realistycznie odwzorowanymi scenami w swoich ulubionych tytułach. Wszystko to możliwe jest dzięki wykorzystaniu technologii DLSS 3 oraz Ray Tracing, które pojawia się w większości nowszych gier.







Dla jeszcze większej wydajności nowy Acer Nitro V 15 oferuje aż do 32 GB pamięci DDR5 oraz 2 TB dysku SSD M.2 zapewniając przy tym szybki dostęp do dużej ilości zgromadzonych plików. Aby utrzymać odpowiednią wydajność nawet podczas długich sesji, laptop wyposażono w dwa wydajne wentylatory oraz system chłodzenia z podwójnym wlotem powietrza, który zapewnia skuteczną eliminację ciepła.



Graj dłużej, zobacz i usłysz więcej

Każdy gracz doskonale wie, że szybkość odświeżania matrycy jest naprawdę bardzo ważna. Wychodząc naprzeciw temu, nowy Acer Nitro V 15 wyposażono w 15.6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem do 165 Hz, 3 ms czasem reakcji oraz wysokim stosunku zagospodarowania ekranu wynoszącym aż 82%. Użytkownicy mogą również w pełni cieszyć się wrażeniami z gier, dzięki wbudowanej technologii DTS:X Ultra. Ta innowacyjna funkcja nie tylko poprawia jakość dźwięku, ale także umożliwia dostosowanie trybu dźwięku do aktualnie rozgrywanej gry. Poza doskonałym doświadczeniem gamingowym producent wprowadził także inteligentne rozwiązania, takie jak Acer Purified View i Acer Purified Voice, które zostały specjalnie zaprojektowane do optymalizacji połączeń wideo.



Tak, jak to w przypadku komputerów z serii Predator nowy Acer Nitro V 15 otrzymuje dedykowaną aplikację NitroSense, dzięki której użytkownicy mogą wygodnie dostosować ustawienia gry i wydajność sprzętu pod swoje preferencje. Dla zapewnienia stabilnego i szybkiego połączenia laptop obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 6. Ponadto, dla profesjonalistów i nie tylko, dostępny jest port Thunderbolt 4, który umożliwia ładowanie urządzenia, szybki transfer danych oraz przesyłanie obrazu. Warto dodać, że wraz z zakupem laptopa, użytkownik otrzymuje miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, gdzie czekają setki popularnych tytułów gier do wyboru.



Cena i dostępność

Acer Nitro V 15 (ANV15-51) dostępny będzie w połowie października, a jego cena startowa wynosić będzie 5200 PLN.























Źródło: Info Prasowe - ACER