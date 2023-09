iiyama ProLite XCB3494WQSN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Od lutego nie miałem w rękach nowego monitora, więc z przyjemnością przyjąłem propozycję przetestowania sporego monitora w formacie ULTRA WIDE - UWQHD od firmy iiyama. Model ten, to lekko "jamnikowaty" ProLite XCB3494WQSN w proporcjach ekranu 21:9, co prawda jeszcze w wersji B1, bo takie krążą jako sample testowe, natomiast w sklepach możecie go dostać w wersji B5. Są to technicznie te same modele, różniące się w zasadzie tylko zastosowaną podstawą, która w B1 jest fantazyjnym "dwułapem", a w B5 nadano jej bardziej regularny kształt trapezu. W środku dość bogato wyposaża się użytkownika w zestaw okablowania...







Źródło: Klinika IN4

