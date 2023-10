iiyama ProLite XCB3494WQSN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Strona 1 - Wygląd

Od lutego nie miałem w rękach nowego monitora, więc z przyjemnością przyjąłem propozycję przetestowania sporego monitora w formacie ULTRA WIDE - UWQHD od firmy iiyama. Model ten, to lekko "jamnikowaty" ProLite XCB3494WQSN w proporcjach ekranu 21:9, co prawda jeszcze w wersji B1, bo takie krążą jako sample testowe, natomiast w sklepach możecie go dostać w wersji B5. Są to technicznie te same modele, różniące się w zasadzie tylko zastosowaną podstawą, która w B1 jest fantazyjnym "dwułapem", a w B5 nadano jej bardziej regularny kształt trapezu. W środku dość bogato wyposaża się użytkownika w zestaw okablowania...





Dla wizualizacji wspomnianej, zmienionej podstawy, zaprezentuję fotkę ze strony producenta. Jak na mój gust, starsze rozwiązanie bardziej mi się podobało, ale zapewne zmianę wymusiła chęć wprowadzenia możliwości przekręcania ekranu na boki, czego w wersji B1 brakowało (trzeba było przestawiać całość wraz ze stojakiem...Monitor jest wyposażony w funkcję PIVOT, którą wykorzystano również do transportu w oryginalnym opakowaniu. Nie musimy dokręcać do kadłubka całej nogi, wystarczy ją tylko ułożyć w "normalnej" pozycji i dokręcić "motylkiem" dedykowaną stopę (zapewne w nowej odsłonie jest podobnie).ProLite XCB3494WQSN prezentuje się naprawdę okazale. Wygięta w "banana", matowa matryca VA (R1500), wraz z wąskimi ramkami mierzy sobie niemal 910 milimetrów szerokości (i 386 mm wysokości). Całość zawieszono na stopie ze sprężynowym wspomaganiem ustawiania wysokości o dużym skoku regulacji. To wygodne i bardzo stabilne rozwiązanie.Wspominałem już, że monitor ten wyposażono w funkcję PIVOT, jednak ze względu na szerokość ekranu, jest ona dostępna w lekko ograniczonym zakresie przechylania go w dół. Po prostu boczna osłona matrycy zahacza o podłoże...Na tyle obudowy przygotowano bogaty zestaw łączy. Monitor dedykowany jest zarówno do pracy, jak i zabawy z grami, stąd przygotowano go dobrze obu, zgoła odmiennych zadań. Matryca(Vertical Alignment), w obu przypadkach powinna się swobodnie sprawdzić, bo nowe "wertikale" mają już przyzwoite opóźnienia w swoim działaniu. W pracy biurowej wspomoże nas funkcja przełącznika, stacji dokująceji przekaźnika Internetu (wejście LAN). Przełącznik KVM umożliwia podłączenie wielu komputerów, które można obsługiwać za pomocą jednej konsoli (monitor, klawiatura, mysz). Złącze dokujące USB-C pozwala uprościć i uporządkować miejsce pracy, ponieważ za pomocą jednego kabla można zarówno przesyłać sygnał z notebooka do monitora, jak i ładować notebooka z monitora (dostępna moc 65W). Dodatkowo, jeśli monitor jest podłączony do Internetu za pomocą kabla LAN, notebook zostanie automatycznie podłączony do sieci. Co jest dla niektórych użytkowników równie ważne, producent wbudował zasilacze we wnętrze obudowy monitora.Zanim przejdziemy dalej, trochę danych ze strony producenta...