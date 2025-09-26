Nowe klawiatury ENDORFY Thock V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po sukcesie flagowego modelu Celeris 1800, ENDORFY grubą kreską odcina się od dominującej w segmencie klawiatur czerni - już dziś na rynku debiutuje aż 17 modeli w ramach nowej serii Thock V2, wszystkie w niebanalnych odcieniach szarości Alt Gray. I choć na pierwszy rzut oka nowe „Thocki” wyglądają znajomo, to lista zmian względem starszej wersji jest imponująca. W porównaniu do innych klawiatur z podobnego przedziału cenowego, seria wyróżnia się zarówno pod względem jakości wykonania, jak i funkcji. Innymi słowy: „Więcej za mniej”.







W ręce użytkowników trafia sprzęt do pracy i rozrywki - do wyboru w czterech rozmiarach w opcjach przewodowej i bezprzewodowej, w trzech layoutach i z dwoma wariantami switchy (ENDORFY Yellow by Gateron w klawiaturach bezprzewodowych oraz ENDORFY Red w wersjach wired). Każdy z modeli został wyposażony w komplet funkcjonalnych dodatków, jest też wspólne oprogramowanie do kontrolowania kluczowych ustawień - od konfiguracji rodzaju i koloru podświetlenia, przez przypisywanie funkcji, po tworzenie własnych makr. To perfekcyjnie zgrany zestaw dla tych, którzy cenią wygodę i wszechstronność.



SZEROKI WYBÓR ROZMIARÓW I LAYOUTÓW

Nowa generacja klawiatur Thock jest dostępna w trzech układach (ANSI US, ANSI CZ, ISO DE). W zależności od przeznaczenia - lub wielkości stanowiska komputerowego - modele dostępne są w czterech rozmiarach w opcji przewodowej i bezprzewodowej:

• 100% - wariant full-size z pełnym zestawem klawiszy, który uwzględnia blok numeryczny i funkcje multimedialne - idealny do codziennej pracy;

• TKL - model pomniejszony o blok numeryczny, co daje większą swobodę ruchu myszy i oszczędność miejsca na biurku;

• 75% - pełen zestaw klawiszy alfanumerycznych i funkcji skondensowany w układzie zbliżonym do TKL - idealny dla minimalistów ceniących ergonomię;

• Compact - najmniejszy wariant w serii Thock V2, który wciąż oferuje kluczowe funkcjonalności, dzięki czemu sprawdza się doskonale w grach, mobilnej pracy i przy niewielkich stanowiskach.



USŁYSZ RÓŻNICĘ

Cel, jaki postawiło przed sobą ENDORFY? Lepszy feeling klawiatury i komfort pracy na długie lata. Zapewnia je szczelne wypełnienie z trzech warstw pianki akustycznej - PORON, EPDM i IXPE w wariantach przewodowych oraz dwie PORON i jedna IXPE w modelach Wireless. W połączeniu z kompletem silikonowych podkładek pod spacją pozwala to cieszyć się ciepłym dźwiękiem aktywacji każdego klawisza, od Escape po prawy Enter. Każda z klawiatur została wykonana z materiałów oraz podzespołów wysokiej klasy i dodatkowo wzmocniona sztywnym, aluminiowym topem. Uzyskana w ten sposób masywna, dobrze wyważona konstrukcja gwarantuje pewność i komfort pracy nawet po latach intensywnego użytkowania.



WIELE POŁĄCZEŃ, WIELE ZASTOSOWAŃ

Klawiatury z serii Thock V2 oferują liczne - dopasowane do preferencji użytkownika - możliwości połączenia z wybranymi urządzeniami. Dla wersji Wireless jest to Bluetooth, bezprzewodowy nadajnik 2,4 GHz lub przewód USB-A - dyskretny suwak na obudowie umożliwia płynne przełączanie między wybranymi opcjami. Warianty Wired posiadają natomiast odłączany przewód USB-A o długości 1.8 m.



DWA RODZAJE PRZEŁĄCZNIKÓW

Rozmiary i layouty to nie jedyna opcja wyboru, o którą pokusiło się ENDORFY. Na świecznik trafiły również switche, w efekcie czego klawiatury z serii Thock V2 posiadają dwa warianty przełączników:

• ENDORFY Yellow by Gateron - owoc współpracy z globalnym liderem, marką Gateron. Autorski projekt tworzony był z myślą o wyjątkowej płynności i stabilności oraz mięsistym dźwięku. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu dwustopniowej sprężyny i konstrukcji dual-rail, a także fabrycznemu smarowaniu wszystkich przełączników. Dostępne w wariantach Wireless.

• ENDORFY Red - inspirowane ekskluzywnymi ENDORFY Yellow, szybkie i reponsywne, stworzone z myślą o graczach. Wykonana z mlecznego materiału obudowa dobrze doprowadza światło do keycapa, a fabrycznie smarowana konstrukcja z nylonową podstawą zapewnia płynny „travel”, który akcentuje głęboki, wyraźny dźwięk. Dostępne w przewodowych modelach.

Wszystkie klawiatury zostały także wyposażone w funkcję hot-swap - a w każdym pudełku znajdują się narzędzia do wyjmowania keycapów i switchy oraz dwa zapasowe przełączniki.



PERSONALIZACJA Z OPROGRAMOWANIEM

Dla użytkowników, którzy chcą jak najlepiej dopasować do siebie wybraną klawiaturę z serii Thock V2, ENDORFY przygotowało wspólne intuicyjne oprogramowanie, które daje kontrolę nad kluczowymi funkcjami - od konfiguracji rodzaju i koloru podświetlenia, przez przypisywanie funkcji, po tworzenie własnych makr. Soft samodzielnie wykrywa klawiaturę i działa też w trybie bezprzewodowym po donglu USB, co daje pełną kontrolę nad urządzeniem w każdej sytuacji.



ZESTAW FUNKCJONALNYCH DODATKÓW

Każda z klawiatur została wyposażona w komplet funkcjonalnych dodatków. W pudełku znajdują się narzędzia do wyjmowania keycapów i hotswappowania switchy oraz dwa zapasowe przełączniki. A dla miłośników minimalizmu - w modelach Wireless - opcjonalne szare keycapy Esc i Enter. Istnieje również możliwość dokupienia magnetycznej podpórki Palm Rest, wykonanej z pianki memory foam wykończonej miękką skórą PU.



NOWA GENERACJA KOMFORTU I FUNKCJONALNOŚCI

Seria Thock V2 to 17 modeli stworzonych dla tych, którzy wymagają więcej od każdego naciśnięcia klawisza - niezależnie od tego, czy grają, tworzą, czy pracują. Przeprojektowane dla lepszego komfortu i płynności, dopasowują się do każdego stanowiska. Precyzyjnie wycięty aluminiowy top, warstwowa pianka akustyczna i dopracowane przełączniki tworzą spójną całość, w której dźwięk i dotyk harmonijnie współgrają. Wymienne switche, personalizowane podświetlenie i makra pozwalają nadać jej dokładnie taki charakter, jaki chcesz.



Wszystkie klawiatury z serii Thock V2, są dostępne w sprzedaży od 26 września 2025.

























źródło: Info Prasowe - ENDORFY