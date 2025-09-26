BenQ - Trzy nowe modele BenQ MOBIUZ EX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ prezentuje kunszt i doświadczenie w grach, wprowadzając na rynek nowe monitory z serii MOBIUZ EX. Linia składa się z trzech modeli EX271UZ (dostępny w I kw. 2026 r. ), EX321UZ (dostępny w II kw. 2026 r. ) oraz EX271QZ (dostępny w II kw. 2026 r. ). Seria EX, stworzona specjalnie dla miłośników gier z otwartym światem, wprowadza opracowaną przez BenQ technologię Smart Game Art, która inteligentnie dostosowuje parametry pracy monitora do różnych stylów graficznych gier. Dodatkowo, technologie Spectral Colour Refinement i High Pixel Contrast zapewniają zapierające dech w piersiach wrażenia z gier fabularnych i gier z otwartym światem.







Colour Shuttle – Inteligentna Optymalizacja Kolorów w Grach

W związku z rosnącym naciskiem, jaki w najnowszych grach przykłada się do wyrazistej oprawy graficznej, oświetlenia i kinowej prezentacji, BenQ Colour Shuttle oferuje ponad 120 profili kolorów dostosowanych do potrzeb graczy, zapewniając zoptymalizowane efekty wizualne automatycznie dopasowane do graficznego stylu każdej gry. Oprogramowanie, oparte na Smart Game Art – pierwszym na świecie systemie głębokiego uczenia się, trenowanym na bazie danych kolorów AAA Game Art – automatycznie wykrywa tożsamość wizualną gry, od stylizowanego anime po fotorealistyczne gry RPG, i stosuje idealne ustawienia kolorów, zapewniając graczom najlepsze wrażenia bez konieczności ręcznej regulacji.



Technologia Spectral Colour Refinement dla pełnego spektrum detali

Opatentowana przez BenQ technologia Spectral Colour Refinement wzmacnia immersję, eliminując widoczne pasma i wygładzając gradację w światłach i cieniach, aby odsłonić delikatne tekstury, często gubione na konwencjonalnych wyświetlaczach. Dzięki fabrycznemu dostrojeniu każdego monitora do inteligentnego przetwarzania kolorów

w pełnym spektrum, BenQ zapewnia wierność kolorów godną kinowych tytułów AAA i oprawy graficznej nadchodzących premier.



Dynamiczna poprawa kontrastu na poziomie pikseli

W połączeniu z technologią Spectral Colour Refinement, technologia High Pixel Contrast dynamicznie dostosowuje jasność i detale cieni piksel po pikselu. Wynikiem jest większa głębia, klarowność i wymiarowość, ożywiając mroczne jaskinie, skąpane w słońcu ruiny i miasta o zmierzchu dynamicznym realizmem.



Wydajny sprzęt dla gier nowej generacji

Modele serii MOBIUZ EX dostępne są w rozmiarach od 27 do 32 cali, z rozdzielczością QHD lub 4K, częstotliwością odświeżania do 540 Hz i 99% pokryciem palety kolorów DCI-P3,

z wybranym wsparciem dla Adobe RGB. Te trzy nowe modele EX – EX271UZ, EX321UZ i EX271QZ – charakteryzują się panelami QD-OLED, ultrakrótkim, zaledwie 0.03 ms, czasem reakcji GtG oraz obsługą FreeSync Premium Pro. Dodatkowe funkcje i złącza kompatybilne z konsolami obejmują HDMI 2.1 z VRR i ALLM, DP 2.1 80 Gb/s (wyłącznie w modelu EX321UZ), eARC, sterowanie multimediami oraz przeprojektowaną, niskoprofilową podstawę, która pomieści soundbary. Dzięki intuicyjnemu dostępowi do sterowania kolorami za pośrednictwem interfejsu Colour Shuttle, seria EX zapewnia wyjątkową wydajność i wierność twórczą w każdym stylu graficznym gier.



Bazując na kumulowanych danych z gier i opiniach użytkowników, seria MOBIUZ EX na nowo definiuje wrażenia wizualne dla graczy, wprowadzając nowe funkcje i wykorzystując Smart Game Art z technologią Colour Shuttle, inteligentne rozpoznawanie kolorów, niezwykle płynne przejścia tonalne i precyzję kontrastu na poziomie pikseli, aby wyświetlać gry AAA zgodnie z zamysłem twórców.





























źródło: Info Prasowe - BENQ