CORSAIR Vanguard Pro 96 i Vanguard 96

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadza na rynek innowacyjną klawiaturę dla graczy VANGUARD PRO 96 z efektem Halla i mechaniczną klawiaturę gamingową ANGUARD 96. Te dwie klawiatury kontynuują dziedzictwo innowacji zapoczątkowane przez pionierską serię klawiatur CORSAIR K70. VANGUARD PRO 96 i VANGUARD 96 są wyposażone w wirtualny Stream Deck Elgato, żywy ekran LCD, cztery warstwy tłumienia dźwięku, technologię FlashTap SOCD, hiperczęstotliwość raportowania 8000 Hz, sześć programowalnych klawiszy G z obsługą Stream Deck, pokrętło i możliwość wymiany nakładek klawiszy podczas pracy oraz można je dostosowywać za pomocą CORSAIR Web Hub. Klawiatury dla graczy VANGUARD 96 to klawiatury o rozmiarze 96%, które optymalizują odstępy, aby zapewnić użytkownikom funkcjonalność pełnowymiarowej klawiatury w rozmiarze, który konkuruje z klawiaturą bez bloku numerycznego.







W obu wariantach ta wielozadaniowa klawiatura doskonale nadaje się do intensywnych gier i produktywności dzięki płynnie działającym, fabrycznie nasmarowanym przełącznikom CORSAIR MLX lub MGX. Obie klawiatury znajdują się również w czołówce zupełnie nowego schematu nazewnictwa produktów CORSAIR, który pozwoli na lepsze rozróżnienie między liniami produktów. Oba warianty klawiatury VANGUARD mają natywną integrację z Elgato Stream Deck i Virtual Stream Deck. Użytkownicy mogą bezpośrednio mapować akcje Stream Deck na klawisze G w aplikacji Stream Deck (funkcja ma zostać udostępniona w 4. kwartale 2025 r). Mogą również tworzyć profile Virtual Stream Deck dla każdej swojej gry, umożliwiając sobie szybkie przygotowanie skrótów klawiszowych do dowolnej gry, którą mają ochotę zdominować danego dnia. Dodatkowo, Virtual Stream Deck pozwala użytkownikom na dotknięcie jednego przycisku, aby otworzyć i zamknąć nakładkę Stream Deck na ekranie, co zapewnia większą wydajność, niezależnie od tego, czy niestrudzenie uprawiasz farmę w MMORPG, czy edytujesz kolejny hitowy film.



VANGUARD PRO 96, to wyczynowa klawiatura zaprojektowana przez profesjonalistów i stworzona do wygrywania. Rdzeniem klawiatury są przełączniki magnetyczne MGX Hyperdrive z efektem Halla firmy CORSAIR, które zapewniają maksymalną szybkość reakcji, niezawodność i szybkość. VANGUARD PRO 96 charakteryzuje się również hiperczęstotliwością raportowania 8000 Hz oraz ma technologię CORSAIR Rapid Trigger, regulowane przełączniki punktu aktywacji i możliwość używania podwójnego punktu aktywacji.



Klawiatury z serii VANGUARD wyróżniają się przede wszystkim zintegrowanym, kolorowym ekranem LCD o rozdzielczości 320 x 170 pikseli oraz optymalnie kompaktowym układem 96%. Oszałamiający ekran pozwala użytkownikom przenieść personalizację lub produktywność na wyższy poziom, umożliwiając wyświetlanie animacji, obrazów lub statystyk, które można zobaczyć zebrane w jednym miejscu. Układ 96% ma prawie taki sam rozmiar jak standardowa klawiatura bez bloku numerycznego, ale jest w niego wyposażona oraz ma klawisze strzałek, klawisze F i nadal ma miejsce na ekran LCD i pokrętło.



Zgodność z CORSAIR Web Hub oznacza, że użytkownicy mogą ustawiać efekty podświetlenia RGB, remapować klawisze, nagrywać makra i nie tylko, a wszystko to przez Internet dla VANGUARD 96 i innych obsługiwanych urządzeń peryferyjnych. Pracując w parze z narzędziem do aktualizacji oprogramowania układowego CORSAIR, CORSAIR dąży do uproszczenia dostosowywania i zapewnienia opcji swoim klientom.



Dostępność i ceny

Klawiatury VANGUARD PRO 96 i VANGUARD 96 są już dostępne w sklepie internetowym CORSAIR oraz u naszych autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów na całym świecie.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR