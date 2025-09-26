Opera GX - Nowy Pakiet Bruce Lee do HITMAN World of Assassination

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera GX nawiązała współpracę z IO Interactive, aby uczcić premierę nowej misji Elusive Target w HITMAN World of Assassination z udziałem legendy kung fu i ikony sztuk walki, Bruce’a Lee. Dzięki tej współpracy użytkownicy Opery GX mogą skorzystać ze zniżki na nowy DLC – Pakiet Bruce’a Lee – oraz pobrać immersyjną modyfikację przeglądarki, która przenosi ikonicznego bohatera gry na ich pulpit. Kluczowym aspektem tej inicjatywy jest czasowo ograniczona zniżka na nowe DLC do HITMAN World of Assassination oraz specjalna wyprzedaż całej serii, dostępna tylko dla użytkowników Opery GX. Aby skorzystać z tej oferty i innych zniżek na Hitmana, gracze muszą jedynie zainstalować przeglądarkę Opera GX, przejść do strony startowej lub GX Corner i kliknąć banner z unikalnym linkiem do sklepu IO Interactive. Ta specjalna oferta jest dostępna od 25 września do 12 października.







Dodatkowo Opera GX stworzyła oficjalną modyfikację do HITMAN World of Assassination, która przekształca przeglądarkę za pomocą wizualizacji i dźwięków inspirowanych Hitmanem. Mod zawiera animowaną tapetę, spersonalizowane ikony, tematyczny ekran startowy oraz całkowicie odnowiony interfejs użytkownika.



– Zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy połączyć siły z IO Interactive. Oni nie tylko tworzą gry, ale budują całe światy, w których chce się zatracić, co jest również naszą filozofią dla przeglądarki. – powiedział Kamil Rzeźnik, Head of Partnerships w Opera GX. – Oferując naszym użytkownikom ekskluzywną zniżkę na nowe DLC do Hitmana, chcemy podziękować naszej społeczności. Mod to miejsce, gdzie wszystko się łączy, ma za zadanie w pełni zaangażować graczy w świat Agenta 47, niezależnie od tego, czy planują swój następny ruch w grze, czy przeglądają internet.



EKSKLUZYWNA PROMOCJA DLC BRUCE LEE

• Hitman „Pakiet Bruce Lee” DLC: 10% zniżki



GRA PODSTAWOWA:

• Hitman WOA Part 1: 80% zniżki

• Hitman WOA: 60% zniżki

• Hitman WOA Deluxe: 55% zniżki



DLC:

• Hitman 3 – Seven Deadly Sins Collection: 30% zniżki

• Hitman 3 – Deluxe Pack: 30% zniżki

• Hitman 3 Access Pass: Hitman 2 Expansion: 30% zniżki

• Hitman 3 – The Splitter Pack: 30% zniżki

• Hitman 3 – The Drop Pack: 30% zniżki

• Hitman 3 – The Undying Pack: 30% zniżki

• Hitman 3 – Sarajevo Six Campaign Pack: 30% zniżki

• Hitman 3 – Street Art Pack: 30% zniżki

• Hitman 3 – Makeshift Pack: 30% zniżki

• Hitman 3 – Trinity Pack: 30% zniżki

• Hitman 3 – The Banker Pack: 30% zniżki



Zniżki dostępne tylko dla użytkowników Opera GX na PC.





















źródło: Info Prasowe - OPERA