Cinematic LuxArte z najnowszym Sony VPL-XW5100ES

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Za nami polska premiera Sony BRAVIA Projector 7 (VPL-XW5100ES). Już od dziś w Showroomie Cinematic LuxArte można się przekonać, jak to wyjątkowe urządzenie, przenosi emocje prawdziwego kina do domowych wnętrz – na dużym ekranie, w kameralnym gronie i dokładnie wtedy, gdy mamy na to ochotę. Na prezentację można się umówić korzystając z formularza na stronie Cinematic. Jednym z największych wyzwań dla projektorów jest obsługa HDR. To właśnie w tym obszarze Sony VPL-XW5100ES robi różnicę – dzięki najnowszemu procesorowi XR z zaawansowanymi algorytmami, które klatka po klatce analizują obraz i optymalizują każdy element sceny. Jasne fragmenty nabierają energii i blasku, a w ciemniejszych partiach nie giną szczegóły – pojawia się głębia, która sprawia, że obraz staje się pełniejszy i bardziej realistyczny. Widz przestaje być obserwatorem, a staje się uczestnikiem.







Podobnie jak inne projektory z serii XW – BRAVIA Projector 7 dysponuje najnowszą wersją paneli SXRD - o przekątnej 0.61 cala, które oferują natywną rozdzielczość 4K UHD (3840 × 2160) przy proporcjach 16:9. Atutami tego rozwiązania są głębokie czernie i wyższy kontrast natywny. Procesorowi „XR Processor for Projector” - BRAVIA Projector 7 zawdzięcza szeroki wachlarz innowacyjnych funkcji podnoszących jakość doznań wizualnych: XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR TRILUMINOS Pro i XR Clear Image. Te zaawansowane technologie gwarantują płynne przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym, głęboki i bogaty kontrast oraz niezwykłą wierność odwzorowania barw.



Spektakularne doznania gwarantowane

Filmy akcji pełne wystrzałów i eksplozji czy romantyczne sceny z subtelną grą świateł i wyrazistym kontrastem BRAVIA Projector 7 wyświetla korzystając z funkcji XR Dynamic Tone Mapping, Technologia ta analizuje szczytową jasność klatka po klatce inteligentnie dopasowując nie tylko jasność, ale też optymalne odwzorowanie tonów. Obrazy mają bogatą gradację, wysoką jasność i żywe kolory. Głębokie, aksamitne czernie z mnóstwem dodających dramatyzmu szczegółów to zasługa funkcji XR Deep Black, która odpowiada za precyzyjną kontrolę wygaszania lasera. To ona zapewnia głęboką czerń przy jednoczesnym zachowaniu ekspresji tonów i kolorów.



Miłośnicy przyrody, raf koralowych czy tętniących życiem lasów tropikalnych mogą cieszyć się ponad miliardem odcieni barw dzięki technologii XR TRILUMINOS Pro. Kolory oddają rzeczywistość z niespotykaną wprost wiernością. Seria projektorów Sony XW obejmuje ponad 95% DCI-P3.

Technologia XR Clear Image analizuje obiekty klatka po klatce prezentując tekstury zbliżone do rzeczywistości w najdrobniejszych szczegółach minimalizując przy tym szumy. Skaluje obrazy do poziomu bliskiego 4K, nawet kiedy oryginalny materiał ma niższą rozdzielczość.



Lepsze parametry i funkcje dla graczy

Sony BRAVIA Projector 7 (VPL-XW5100ES) używa laserowego źródła światła Z‑Phosphor i oferuje jasność do 2200 lumenów, wspiera 4K przy 120 Hz z opóźnieniem wejścia około 12 ms. Z dwoma wejściami HDMI 2.1 oraz trybem Auto Low Latency Mode (ALLM), funkcjami niezbędnymi dla nowoczesnych konsol do gier i wydajnych komputerów nowy projektor oferuje płynniejszą i bardziej responsywną rozgrywkę.



Elastyczny i niezawodny

Domyślne ustawienia obrazu zaraz po wyjęciu z pudełka są odpowiednie dla wrażeń kinowych (Cinema Film 1). BRAVIA Projector 7 (XW5100ES) obsługuje również szczegółowe ustawienia kalibracji za pomocą menu OSD. W przypadku korekcji gamma – możliwa jest regulacja nie tylko dla SDR (Standard Dynamic Range) , ale także dla treści HDR (High Dynamic Range).



BRAVIA Projector 7 (XW5100ES) posiada korekcję keystone narożników oraz ręczne przesunięcie obiektywu, co pomaga uzyskać precyzyjne wyrównanie obrazu. Nowością w stosunku do podstawowego modelu (XW5000ES) jest tryb skalowania proporcji obrazu (Aspect Ratio Scaling), który pozwala widzom przełączać się między proporcjami 2,35:1 i 16:9 cyfrowo - bez konieczności regulacji soczewki. Najnowszy projektor jest kompatybilny z głównymi platformami automatyki domowej takimi jak Control4, Crestron, Savant, AMX i URC oraz usług zdalnej diagnostyki OvrC i Domotz.











źródło: Info Prasowe - SONY