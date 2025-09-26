Razer wprowadza nowy wymiar rozgrywki w Battlefield 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer połączył siły z Electronic Arts (EA), aby stać się oficjalnym partnerem sprzętowym Battlefield 6. Cel? Stworzyć doświadczenie, które wykracza poza zwykłą rozgrywkę – takie, które naprawdę poczujesz całym sobą. Battlefield 6 - najnowsza część legendarnej serii, zabierze graczy w realia roku 2027, gdzie ogromne bitwy wieloosobowe łączą się z brutalnymi starciami w zwarciu. Dzięki integracji Razer Sensa HD Haptics i Razer Chroma RGB, każda scena zyskuje zupełnie nową głębię. Pole bitwy żyje, reaguje i otacza Cię z każdej strony – w dźwięku, świetle i fizycznych doznaniach.







Poczuj każdą eksplozję, każdy strzał

Dzięki Razer Sensa HD Haptics na PC dosłownie wchodzisz w sam środek starcia. Ultraniska latencja i wielokierunkowa reakcja dotykowa sprawiają, że każdy ruch w grze odzwierciedlany jest z chirurgiczną precyzją. W bibliotece znajdziesz aż 176 zaprojektowanych efektów – od ogłuszającego huku pocisków czołgowych, przez trzask snajperskich kul, aż po drżenie ziemi po eksplozjach.



Wszystko to obsługują urządzenia Razer, takie jak:

Razer Kraken V4 Pro – bezprzewodowe słuchawki gamingowe

Razer Freyja – poduszka gamingowa z technologią HD Haptics

Razer Wolverine V3 Pro – bezprzewodowy kontroler do PC



Rozświetl linię frontu

Świat bitwy nie kończy się na dźwięku i odczuciach – dzięki Razer Chroma RGB zaczyna także świecić i pulsować. 260 dynamicznych efektów świetlnych reaguje w czasie rzeczywistym na każdą akcję w grze: eksplozje oświetlają Twoje stanowisko, serie pocisków rozcinają mrok smugami światła, a kluczowe komunikaty pulsują energią, której nie da się zignorować. Efekty Chroma działają na całej gamie urządzeń Razer, w tym:

Razer Kraken V4 Pro – słuchawki gamingowe

Razer Cobra Pro – bezprzewodowa mysz gamingowa

Razer BlackWidow V4 Pro 75% – klawiatura gamingowa

Razer Firefly V2 Pro – podkładka pod mysz



Dzięki temu Battlefield 6 dołącza do rosnącego ekosystemu gier Razer, w którym obecnie zintegrowanych jest już ponad 100 tytułów.





















źródło: Info Prasowe - Razer