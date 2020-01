Nowe laptopy Acer dla sektora edukacyjnego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TravelMate B3 oraz TravelMate Spin B3 to lekkie i mobilne, a zarazem wytrzymałe laptopy o przekątnej ekranu 11,6 cala, przeznaczone do szkół, gdzie sprzęt elektroniczny jest zazwyczaj eksploatowany w trudnych warunkach. Poza zwiększoną wytrzymałością, laptopy oferują też długi czas pracy na baterii - nawet do 12 godzin. Zarówno konwertowalny Spin B3, jak i klasyczny B3 są zgodne z amerykańskim standardem MIL-STD 810G, charakteryzują się podwyższona odpornością na upadki bądź zalania. Przeprowadzona seria testów objęła m.in. testy upadku z wysokości ok. 122 cm oraz zalania klawiatury 330 ml płynu.







Za odporność odpowiadają wytrzymała na nacisk pokrywa matrycy wraz z obudową ze wzmocnionymi krawędziami i gumowymi wstawkami. Laptop oferuje aż 12 godzin pracy bez konieczności podłączania zasilania, dlatego idealnie sprawdzi się w szkołach bądź na uczelniach. Sprawne wykonywanie zadań ma zapewniać zastosowanie jednego z najnowszych procesorów Intel z serii Pentium lub Celeron.



TravelMate Spin B3 to wszechstronne urządzenie, pozwalające adaptować się do różnych szkolnych wyzwań. Laptop oferuje cztery tryby pracy - pierwszy, w którym wykorzystywane są zewnętrzne monitory, drugi, wyświetlający obraz na wbudowanym ekranie oraz tryb namiotu i tabletu. Ostatni jest przydatny np. w przypadku zajęć wymagających wykorzystania pisma ręcznego. Jest to o tyle ważne, że TravelMate Spin B3 wykorzystuje protokół Wacom Active ElectroStatic (AES) i jest wyposażony w rysik.



TravelMate Spin B3 i TravelMate B3 są wyposażone w szeroki zakres portów obejmujący:



• RJ-45 (Ethernet),

• dwa USB 3.2 Gen. 1,

• HDMI,

• USB 3.1 Gen. 2 typu C (w przypadku niektórych modeli)



TravelMate Spin B3 (Spin B311) będzie dostępny w Polsce od kwietnia 2020 roku w cenie od 1499 PLN.

TravelMate B3 (B311) będzie dostępny w Polsce od kwietnia 2020 roku w cenie od 999 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Acer