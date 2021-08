Nowe monitory w ofercie Dell Technologies

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Dell Technologies wprowadza do oferty nowy przenośny monitor zaprojektowany tak, by zwiększać wydajność pracy w biurze, domu lub w podróży oraz specjalną linię monitorów, które poprawiają jakość wideokonferencji prowadzonych z domu.

Pandemia na dobre zmieniła zarówno sposób, w jaki pracujemy, jak i to, jak spędzamy czas wolny.Coraz więcej firm przyjmuje hybrydowy system pracy, a wykonywanie wszelkich obowiązków już zawsze będzie zależne od usług zdalnej komunikacji, czy to dla celów zawodowych, czy aby utrzymać kontakt z naszymi bliskimi.Dlatego, Dell Technologies nieustannie pracuje nad technologiami, dzięki którym użytkownicy mogą pracować i łączyć się z innymi z dowolnie wybranego miejsca na świecie.



Przenośny monitor Dell 14: (C1422H)

14-calowy przenośny monitor stworzony jako idealne dopełnienie laptopa, zapewnia dwuekranową wydajność pracy, prezentacji i współpracy, gdziekolwiek jesteś. Specjaliści pracujący w biurze, w domu lub w podróży z pewnością docenią lekką konstrukcję monitora – waży on mniej niż półtora kilograma i ma mniej niż ćwierć cala grubości w najcieńszym miejscu, co ułatwia jego transport. Dzięki rozdzielczości FHD i proporcjom ekranu 16:9 z technologią IPS, monitor oferuje łatwe podłączanie i odtwarzanie przez złącze USB-C. Wystarczy uruchomić przyciski szybkiego dostępu, aby dostosować jasność (do 300 nitów) i funkcję ComfortView, która redukuje szkodliwe emisje niebieskiego światła.

Za sprawą niewielkiej podstawki z możliwością płynnego odchylania ekranu w przedziale od 10 do 90 stopni, elegancka, praktyczna obudowa doskonale wpasuje się do wszystkich stylów pracy i wymagań w zakresie produktywności.Urządzenie posiada także certyfikaty Energy Star i EPEAT GOLD.



Monitory wideokonferencyjne Dell 24 (S2422HZ) oraz Dell 27 (S2722DZ)

Wirtualne spotkania z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami będą teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki nowym 27-calowym monitorom QHD / 23,8-calowym monitorom FHD przeznaczonym do połączeń wideo. Monitory wyposażone są we wbudowaną kamerę 5MPpop-up, która jest niewidoczna, dopóki nie rozpoczniesz połączeń wideo; mikrofony z funkcją redukcji szumów i dwa 5 W głośniki.Niesamowita wyrazistość obrazu i krystalicznie czyste dźwięki zapewnią prawdziwą ucztę dla zmysłów.

Oprócz walorów estetycznych monitory są wyposażone w rozwiązanie ComfortView Plus firmy Dell Technologies z certyfikatem TÜV. Jest to zawsze aktywny system redukcji poziomu niebieskiego światła, który zapewnia optymalny komfort dla oczu przy jednoczesnym zachowaniu dokładnego odwzorowania kolorów. Inne funkcje obejmują wygodne złącze USB-C, technologię AMD FreeSync i częstotliwość odświeżania 75 Hz, idealną do hobbystycznego grania.



Monitory Dell 27 4K UHD USB-C (S2722QC) oraz Dell 27 USB-C (S2722DC)

Teraz możesz cieszyć się wygodą urządzenia z pojedynczym kablem dzięki złączu USB-C, które umożliwia przesyłanie obrazu, dźwięku i danych podczas ładowania laptopa z mocą do 65W. Funkcję tę posiadają nowe monitory Dell 27 4K UHD i Dell 27 USB-C. Urządzenia zostały stworzone z myślą o uzupełnieniu wszystkich domowych systemów rozrywki i konfiguracji biurowych, dając więcej przestrzeni na biurku bez zbędnego bałaganu.











Źródło: Dell