Premiera CORSAIR HS80 RGB WIRELESS

CORSAIR, światowy lider w dziedzinie produkcji urządzeń peryferyjnych oraz części i akcesoriów komputerowych dla graczy i twórców materiałów cyfrowych, zaprezentował nowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy – HS80 RGB WIRELESS. Premierowe słuchawki gamingowe kalifornijskiego producenta oferują użytkownikom wygodną, wytrzymałą i minimalistycznie wyglądającą konstrukcję wyposażoną w bezuciskową opaskę i nauszniki z mikrofibry. Dodatkowo, HS80 RGB WIRELESS gwarantuje również praktycznie pozbawioną opóźnień technologię bezprzewodową CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS, darmowe Dolby Atmos w zestawie, zaawansowany mikrofon i system Multipoint.



Liczne opcje połączeń sprawiają, że HS80 RGB WIRELESS są doskonałym wyborem zarówno dla użytkowników pecetów, jak i konsoli do gier. Kiedy zestaw łączy się z komputerem PC przy użyciu technologii CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS, odtwarza audio o jakości 24 bitów i 48 kHz, a mocny oraz stabilny sygnał umożliwia użytkowanie słuchawek całkowicie bez kabla z zasięgiem nawet do 18 metrów od odbiornika. Ponadto, dzięki systemowi Multipoint można połączyć jednocześnie nawet trzy różne urządzenia – zestaw słuchawkowy, klawiaturę i mysz – wyposażone w bezprzewodową technologię od CORSAIR przy użyciu tego samego odbiornika USB.



Użytkownicy stawiający na najwyższą jakość dźwięku mogą wybrać połączenie przez dołączony do zestawu kabel USB (USB-A do USB-C), który pozwala uzyskać dźwięk hi-fi o jakości 24 bitów/96 kHz, dzięki czemu słychać jeszcze więcej detali z gier, filmów i muzyki. Za pośrednictwem dodanego w komplecie adaptera bezprzewodowego nowe słuchawki CORSAIR łącza się również z konsolami z serii PS4 oraz PS5. Premierowy sprzęt jest też w pełni kompatybilny z technologią Tempest 3D AudioTech PS5, dzięki czemu wysoką jakością dźwięku z gier można się zachwycać grając także na sofie przed telewizorem przy użyciu najnowszej konsoli PlayStation.



CORSAIR w HS80 RGB WIRELESS użył po raz pierwszy w swoich nowych słuchawkach konstrukcję uniesionego pałąka wyposażonego w specjalną, bezuciskową opaskę. Całość uzupełniają nauszniki z mikrofibry oraz pianki zapamiętującej kształt, które zapewniają maksymalny komfort użytkowania nawet podczas wielogodzinnej rozgrywki. Bateria przy połączeniu bezprzewodowym umożliwia do 20 godzin nieprzerwanego działania. Nowy zestaw słuchawkowy Korsarzy został również wzmocniony lekkim aluminium w celu zwiększenia wytrzymałości pałąka i jego 367-gramowej konstrukcji. Co więcej, na obudowie znajdują się dedykowane przyciski do regulacji głośności oraz włączania/wyłączania mikrofonu.



Dolby Atmos na komputerach PC umożliwia precyzyjne odwzorowanie dźwięku przestrzennego. Dzięki technologii Dolby Laboratories 50-milimetrowe neodymowe przetworniki HS80 RGB WIRELESS wytwarzają trójwymiarową przestrzeń dźwiękową, która ułatwia dokładną lokalizację przeciwnika lub lepszy i głębszy odbiór podkładu muzycznego ulubionego utworu lub filmu. Więcej ustawień dźwięku, w tym m.in. zmianę tonów, można zaprogramować przy użyciu oprogramowania CORSAIR iCUE. Ponadto, słuchawki oferują wszechkierunkowy mikrofon klasy emisyjnej, który rejestruje głos z maksymalną klarownością i ułatwia niezawodną komunikację z członkami drużyny.











Źródło: Corsair