Nowe sterowniki AMD Radeon Software 21.9.1

Wczoraj wieczorem firma AMD udostępniła najnowszą wersję oprogramowania AMD Radeon Software 21.9.1, która wprowadza szereg nowości dla użytkowników komputerów napędzanych sprzętem AMD:

- Automatyczne podkręcanie dla komputerów stacjonarnych z kartami graficznymi AMD Radeon RX 6000 i procesorami AMD Ryzen 5000. AMD Radeon Software 21.9.1 integruje opcje tuningu tych kart graficznych i procesorów w jednej łatwej w użyciu zakładce, która dysponuje dodatkowo funkcją automatycznego podkręcania. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać wyższą wydajność systemu.







- Obsługa Microsoft Windows 11. Nowy AMD Radeon Software 21.9.1 jest zgodny z Windows 11 i pozwala w tym systemie korzystać z potężnych funkcji, jak Radeon Boost (więcej FPS), Radeon Anti-Lag (lepsza responsywność w grach) czy Radeon Image Sharpening (lepsza ostrość obrazu).

- AMD Smart Access Memory dla kart graficznych AMD Radeon RX 5000. Ekstra wydajność w grach dla użytkowników, którzy korzystają z tych kart graficznych w systemach z procesorami AMD Ryzen serii 5000 lub 3000 i płytami głównymi z chipsetem AMD serii 500.



Przy tej okazji firma AMD poinformowała, że ekosystem gier z obsługą AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) szybko rośnie, bo gier dostępnych z tą opcją jest już 27. Wśród tytułów, które niedawno otrzymały obsługę FSR są:

- A Chinese Ghost Story

- Arcadegeddon

- Black Desert

- Chernobylite

- DEATHLOOP

- Dota 2

- Edge of Eternity

- Elite Dangerous: Odyssey

- Marvel’s Avengers

- Myst

- Necromunda: Hired Gun

- NiShuiHan

- Resident Evil Village

- The Medium

- Vampire: The Masquerade – Bloodhunt



Ponadto w najbliższych tygodniach FSR otrzymają też: World War Z: Aftermath, JX3, F1 2021 i No Man’s Sky. Przypominamy przy okazji, że FSR to tylko jedna z wielu funkcji biblioteki FidelityFX.



AMD Radeon Software 21.9.1 są dostępne do pobrania TUTAJ.













