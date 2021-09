Cooler Master MM730 i MM731 - szybkie i superlekkie myszki dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MM730 to przewodowa mysz adresowana do graczy, którzy szukają połączenia klasycznej estetyki oraz trwałości, precyzji i lekkości. Gryzoń waży 48 gramów i ma gładko sunąć po każdej powierzchni dzięki teflonowym stopkom. Jego wnętrze skrywa optyczne przełączniki, które mają wytrzymać 70 milionów kliknięć. Producent obiecuje, że dzięki zastosowanej technologii praktycznie nie występuje w nich zjawisko tzw. debouncingu i aktywacja jest nawet trzykrotnie szybsza niż w przypadku switchy mechanicznych. Równie trwałe mechanizmy trafiły do myszki Cooler Master MM731. Jest ona minimalnie cięższa od 730-stki (59 gramów), ale w zamian oferuje większą swobodę.







Oprócz łączności przewodowej producent dołożył dwa tryby niewymagające kabli. Gracze do wyboru mają łączność radiową 2.4 GHz oraz Bluetooth 5.1. Wybierając tą pierwszą można liczyć na próbkowanie co 1 milisekundę i czas pracy do 190 godzin. Przy łączności Bluetooth ładowanie będzie konieczne co ok. 72 godziny, a próbkowanie odbywa się w tempie 125 Hz.



W obu przypadkach czas pracy mierzony jest bez aktywnego podświetlenia LED. To ostatnie jest dostępne zarówno w modelu MM730, jak i MM731. Pozwala ono na wybór dowolnego koloru z palety RGB i może służyć jako wskaźnik aktualnie ustawionego poziomu DPI. Dla przewodowego gryzonia MM730 rozdzielczość wynosi maksymalnie 16000 DPI (PixArt PAW3389), podczas gdy wersja MM731 oferuje 19000 DPI (PixArt PAW3370). Sensory mają radzić sobie z przyspieszeniami rzędu 50 G i śledzić do 400 cali na sekundę.



Myszki Cooler Master MM730 i MM731 dysponują sześcioma przyciskami, których funkcje można przypisywać poprzez oprogramowanie Master Plus+. Pozwala ono także na zmianę innych ustawień, m.in. podświetlenia RGB czy nagrywanie makr. Nowości będą dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i białym. Do sklepów trafią w najbliższym czasie. Za mysz Cooler Master MM730 trzeba będzie zapłacić około 370 PLN, z kolei MM731 wyceniono na około 400 PLN.





Dane techniczne:

• Typ chwytu: claw, palm

• Sensor:

- PixArt PAW 3389 - model MM730

- PixArt PAW 3370 - model MM731

• Rozdzielczość:

- do 16000 DPI - model MM730

- do 19000 DPI - model MM731

• Szybkość śledzenia: 400 IPS

• Przyspieszenie: do 50 G

• Częstotliwość próbkowania:

- model MM730: 1000 Hz

- model MM731:

▪ 1000 Hz w trybie przewodowym i 2,4 GHz

▪ 125 Hz w trybie Bluetooth 5.1

• Lift-Off Distance: < 2 mm, konfigurowalny

• Liczba przycisków: 6

• Typ i żywotność przełączników: optyczne, do 70 milionów kliknięć

• Podświetlenie: RGB LED (16,7 mln kolorów)

• Materiał: plastik ABS, guma, PTFE

• Dostępne kolory i wersje wykończeniowe: czarna, biała

• Przewód: 1.8 m USB-C z pozłacanym stykiem (w modelu MM731 odłączany)

• Wymiary: 122.3 x 69 x 39.1 mm

• Waga:

- 48 gramów - model MM730

- 59 gramów - model MM731





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia