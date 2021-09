Sonos prezentuje soudbar Beam drugiej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos zaprezentował swój najnowszy produkt – Beam (Gen 2). To kolejna odsłona soudbara z poprawioną względem poprzednika głębią i czystością dźwięku. Dodatkowo głośnik wspiera technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Beam (Gen 2), podobnie jak pozostałe produkty firmy, został dostrojony przy udziale Rady Dźwięku Sonos. Jej członkami są inżynierowie dźwięku, producenci muzyczni, laureaci nagród Grammy i Oskarów. Każdy użytkownik może także skorzystać z dostrojenia za pomocą technologii Trueplay. Dopasowuje ona emitowany dźwięk do charakterystyki akustycznej pomieszczenia.







oundbar może leżeć na szafce RTV lub zostać przymocowany do ściany zaprojektowanym dla niego uchwytem. Beamem sterować da się pomocą aplikacji Sonos, pilota od telewizora, asystentów głosowych, Apple AirPlay 2 czy aplikacji serwisów streamingowych. Do zestawu, dla jeszcze lepszych doznań dźwiękowych, można dołączyć także głośniki tylne i subwoofer.



Jeszcze w tym roku na wybranych rynkach Sonos wprowadzi wsparcie dla standardu Amazon Music Ultra High Definition, który umożliwia odtwarzanie bezstratnego audio do 24-bit i 48kHz na urządzeniach producenta. Kolejnym wprowadzanym standardem jest Dolby Atmos Music, który daje poczucie otoczenia dźwiękiem. Ultra HD, dostępne dla wszystkich subskrybentów Amazon Music Unlimited bez żadnych dopłat, zadziała na wszystkich urządzeniach Sonos poza Play:1, Play:3, Playbar, Playbase. Ponadto amerykański producent wprowadzi obsługę dla DTS Digital Surround. Kodek ten będzie wspierany przez Playbar, Playbase, Amp, obie generacje Beama oraz Arc.



Beam (Gen 2) będzie dostępny w sklepach od 5 października w cenie 2199 PLN. Przedsprzedaż rusza dzisiaj. Jak każdy produkt firmy, głośnik oferuje dostęp do ponad 100 serwisów streamingowych przez aplikację Sonos.





































Źródło: Info Prasowe / Sonos