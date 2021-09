Lian Li O11 AIR MINI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lian Li zaprezentowało nową obudowę dla zwolenników mniejszych komputerów. Mimo względnie niedużych rozmiarów, model O11 AIR MINI może obsługiwać pełno wymiarowe płyty główne ATX (od Mini-ITX do E-ATX) oraz pomieścić w swoim wnętrzu zasilacze ATX o długości do 20 cm. Prócz tego konstrukcja ta jest w stanie przyjąć systemy chłodzenia o wysokości do 17 cm, chłodnicę 240 mm i kartę graficzną o długości 362 mm. W standardzie otrzymamy trzy wentylatory, z czego dwa 140mm zainstalowano na mesh’owym froncie, a pojedyncza 120-ta jest umieszczona na tyle. Za wersję czarną zapłacimy 109.99 USD, natomiast śnieżna biel kosztuje o 10 USD więcej (119.99 USD).



























Źródło: TechPowerUP