LEGO - Pytajnikowy blok Super Mario 64

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grupa LEGO zapowiedziała nowy zestaw: Pytajnikowy blok Super Mario 64, pełen nostalgii z czasów gry wideo 3D od Nintendo, zabierający fanów w podróż pełną wspomnień. Po dwudziestu pięciu latach od premiery ikonicznej gry Super Mario 64, zestaw Pytajnikowy blok Super Mario 64 zawiera duży, zbudowany z klocków Pytajnikowy blok, który ma ok. 18 cm wysokości, szerokości i głębokości, a po otwarciu go można zobaczyć cztery szczegółowe poziomy z gry Super Mario 64: ”Bob-omb Battlefield”, ”Cool, Cool Mountain”, „Lethal Lava Land” oraz zamek księżniczki Peach. Wyjątkowa kombinacja nostalgicznych momentów z gry, kreatywne możliwości i zaskakujące funkcje ukryte w zestawie Pytajnikowy blok to niezwykła okazja dla fanów, aby na nowo odkryć magię Super Mario 64.







Wprowadzenie nowego sposobu konstrukcji w Pytajnikowy blok to rezultat wyjątkowego partnerstwa między Grupą LEGO oraz Nintendo, która przedstawia całkowicie nową formę zabawy klockami LEGO z użyciem popularnej linii produktowej LEGO Super Mario. Uniwersum LEGO Super Mario zostało uruchomione w ubiegłym roku poprzez Zestaw Startowy obejmujący interaktywną figurkę LEGO Mario, dzięki której gracze mogą zbierać cyfrowe monety oraz cieszyć się natychmiastowymi odpowiedziami za pośrednictwem ekranów LED i głośnika. W 2021 roku, Grupa LEGO wystartowało z Zestawem Startowym z Luigim w ramach Przygód LEGO, aby zachęcać do wspólnej zabawy z wykorzystaniem dwóch postaci, które mogą teraz wchodzić między sobą w interakcje i wspólnie zbierać jeszcze więcej monet. Uniwersum LEGO Super Mario zawiera również serię Zestawów Rozszerzeń oraz dodatków Power-Up, aby umożliwić budowniczym rozbudowywanie, przebudowywanie oraz tworzenie wyjątkowych poziomów z wykorzystaniem interaktywnych sposobów zapewniających nieskończoną zabawę.



Zestaw Pytajnikowy blok zawiera zarówno poziomy z gry Super Mario 64, jak i kilka mikrofigurek ikonicznych postaci, które można umieścić w szczegółowo odwzorowanych scenach z gry, takie jak ulubiona przez fanów para Mario i Księżniczki Peach. Interaktywność zabawy oznacza, że fani mogą również dodawać do zestawu swoje figurki LEGO Mario lub LEGO Luigi, aby odkryć wyjątkową muzykę i dźwięki z gry wideo. Ponadto, odnalezienie ukrytych Power Stars oznacza możliwość poznania sekretnych reakcji postaci... Wskazówki, jak znaleźć Power Stars, znajdują się w Instrukcji Budowania.



Pełna lista produktów zawarta w ogłoszonym dzisiaj zestawie Pytajnikowy blok Super Mario 64 to:

• Zbudowany z 2064 klocków Pytajnikowy blok

• Kilka figurek LEGO Super Mario, łącznie z: Mario, Księżniczką Peach, Królem Bob-ombą, a także Chain Chomp, Big Bully, Mr. I, Lakitu, pingwinem, małym pingwinem i więcej.

• Cztery szczegółowe poziomy z gry Super Mario 64: ”Bob-omb Battlefield”, ”Cool, Cool Mountain” , „Lethal Lava Land oraz zamek księżniczki Peach.



Fani będą mogli dostać w swoje ręce zestaw Pytajnikowy blok Super Mario 64 wyłącznie w sklepach LEGO oraz na LEGO.com od 1 października 2021 roku. Od 2022 roku zestaw będzie dostępny u innych sprzedawców na całym świecie. Rekomendowana cena detaliczna za zestaw Pytajnikowy blok Super Mario 64 to 749.99 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / LEGO