Campfire Audio Holocene i Mammoth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Campfire Audio bardzo dynamicznie poszerza swoją ofertę słuchawek dokanałowych. Po budżetowych i jednocześnie świetnie brzmiących słuchawkach Satsuma i Honeydew wprowadza dwa bardziej zaawansowane modele: Holocene i Mammoth. Holocene to dokanałowe monitory w pełnym tego słowa znaczeniu. Są one oparte na na trzech przetwornikach armaturowych, które zostały specjalnie zaprojektowane oraz zoptymalizowane do tego modelu. Jeden z nich przetwarza wysokie tony, natomiast dwa pozostałe obsługują średnie i niskie pasmo.







Dzięki perfekcyjnemu zgraniu przetworników Holocene brzmią szybko, równo, łącząc przejrzystość brzmienia z budowaniem bogatych i nasyconych planów dźwiękowych. Wysokiej klasy przetworniki armaturowe to jedno, natomiast całość uzupełniają też precyzyjnie wydrukowane w technologii 3D obudowy, gdzie dopracowano każdy szczegół. Interesującym dodatkami są fluorescencyjne loga firmy Campfire Audio oraz zupełnie nowy projekt etui, które wykonywane jest w Portugalii między innymi przy użyciu odzyskanego z oceanów plastyku przez co każde z nich jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Podobnie jak w samych słuchawkach – także tutaj mamy fluorescencyjne elementy, które dodatkowo podkreślają unikalność konstrukcji oraz spójność całego zestawu.



Model Mammoth, to konstrukcja hybrydowa korzystająca z dwóch autorskich przetworników armaturowych wspartych potężnym przetwornikiem dynamicznym o średnicy aż 10mm, posiadającym membranę z bio-celulozy. Ten unikalny materiał niezwykle rzadko znajduje się w słuchawkach, a już tym bardziej w modelach dokanałowych. Tym razem marka Campfire Audio dała tutaj popis swoich możliwości technologicznych i to właśnie technologia oraz zgranie przetworników sprawiają, że Mammoth to słuchawki niezwykłe, bo oferujące energię, witalność dźwięku, który wciąga słuchacza od pierwszych taktów muzyki. A jednocześnie wciąż mamy tutaj niezwykły realizm i zachowaną neutralność przekazu. To słuchawki dla wszystkich tych, którzy nie oczekują idealnie monitorowego brzmienia a bardziej czerpią radość z energii i dynamiki w muzyce.



Podobnie, jak przypadku modelu Holocene do Campfire Audio Mammoth dostajemy zupełnie nowe etui, które także jest wykonywane w dużej mierze z odzyskanego plastiku. Również i tutaj odnajdziemy ciekawe elementy fluorescencyjne – zarówno na słuchawkach, jak i na etui, co dodatkowo podkreśla unikalność i dopracowanie w szczegółach całego zestawu.



Wisieńką na torcie w obu nowych modelach jest całkowicie nowy kabel słuchawkowy. Został on stworzony specjalnie, aby dopełnić brzmienie obu modeli i wykorzystuje konfigurację żył typu litz. Same zaś przewodniki to wysokiej czystości miedź dodatkowo powlekana srebrem. Zapewnia to nie tylko odpowiednią transparentność brzmieniową samego kabla, ale także daje wyrafinowaną, naturalną a jednocześnie nasyconą barwę oraz napowietrzone, czyste i precyzyjne wysokie tony. Jednocześnie w obu nowych modelach słuchawek mamy bardzo precyzyjnie wykonane gniazda MMCX z miedzi berylowej, które zapewniają pewność i trwałość połączenia. Sprawia to, że nowymi modelami Mammoth i Holocene będziemy mogli się cieszyć przez długie lata mając cały czas najwyższej klasy brzmienie.



Cena sugerowana słuchawek Campfire Audio Holocene wynosi 2899 PLN, zaś modelu Mammoth 2499 PLN brutto. Campfire Audio Holocene i Mammoth dostępne są wybranych sklepach audio oraz do odsłuchu w sieci sklepów HiFiPro oraz mp3store.





































Źródło: Info Prasowe / MIP