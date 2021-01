Nowości Smart Home od FRITZ!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM wprowadziła na rynek nowe produkty dla inteligentnego domu Smart Home: żarówkę LED FRITZ!DECT 500 oraz wielofunkcyjny przycisk FRITZ!DECT 440 wyposażony w wyświetlacz typu e-papier z dużym kontrastem. Serię nowości dostępnych od teraz w Polsce zamyka bezpłatna aplikacja FRITZ! Smart Home do zarządzania urządzeniami w inteligentnym domu. Dzięki tym nowością AVM rozszerzyła ofertę rozwiązań Smart Home i oferuje obecnie pełne spektrum najbardziej poszukiwanych produktów dla inteligentnego domu, tj. inteligentne gniazdka rejestrujące zużycie prądu, sterownik grzejnika i inteligentne oświetlenie.







Inteligentna żarówka LED FRITZ!DECT 500 świecąca kolorowym i białym światłem obsługuje standard DECT ULE i umożliwia szybkie połączenie z siecią domową FRITZ! poprzez wciśnięcie przycisku. W ten sposób router FRITZ!Box w połączeniu z nową żarówką FRITZ!DECT 500 staje się centralą inteligentnego systemu oświetlenia. Żarówką można zarządzać na wiele różnych sposobów: za pomocą drugiej nowości, czyli inteligentnego przycisku FRITZ!DECT 440, aparatu FRITZ!Fon, interfejsu użytkownika routera FRITZ!Box lub aplikacji FRITZ!App Smart Home. FRITZ!DECT 500 jest dostosowana do popularnych gwintów typu E27.



Nowa żarówka z szerokim spektrum kolorów i doskonałą jasnością gwarantuje idealne światło w każdej sytuacji. Użytkownicy w prosty sposób wybierają dowolny kolor lub decydują się na zwykłe białe światło o różnych temperaturach barwowych. Jasność można przy tym płynnie zmieniać dzięki inteligentnemu systemowi sterowania światłem, co pozwala dostosować żarówkę do swoich potrzeb.





Drugim innowacyjnym produktem firmy AVM dla Smart Home jest czterofunkcyjny przycisk FRITZ!DECT 440 z wyświetlaczem w technologii e-papier. Służy on do włączania i wyłączania różnych urządzeń Smart Home marki FRITZ!, pojedynczo lub w grupach, a także do aktywacji szablonów Smart Home. Przycisk jest dostosowany do każdego z routerów FRITZ!Box ze stacją bazową DECT i łączy się za pośrednictwem bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej DECT ULE.



FRITZ!DECT 440 jest idealnym pilotem zdalnego sterowania do urządzeń Smart Home w sieci. Użytkownik może wybrać aż 12 urządzeń FRITZ! lub grup urządzeń i za pomocą czterech klawiszy na FRITZ!DECT 440 przełączać i sterować nimi. W ten sposób można na przykład przełączać sprzęty podłączone do inteligentnych gniazdek FRITZ!DECT 200 i 210, regulować temperaturę w pomieszczeniu poprzez termostat FRITZ!DECT 301, czy stworzyć przytulną atmosferę ściemniając żarówkę FRITZ!DECT 500. Przycisk jest ergonomiczny, zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę inteligentnego domu, a do tego może być instalowany w dowolnym miejscu w pomieszczeniu dzięki mocowaniu ściennemu za pomocą magnesu.





AVM udostępniła także bezpłatną aplikację FRITZ!App Smart Home do zarządzania urządzeniami w inteligentnym domu. Aplikacja przeznaczona jest dla systemów Android oraz iOS i można jej używać zarówno w domu jak i zdalnie. Chcesz wyłączyć światło będąc poza domem? Sprawdzić, czy rower elektryczny już się naładował? Teraz to bardzo łatwe. W aplikacji znajduje się zestawienie urządzeń FRITZ! Smart Home, a jej interfejs można spersonalizować. Nowe urządzenia Smart Home logują się w routerze FRITZ!Box jedynie poprzez wciśnięcie przycisku. Plany grzewcze, automatyczne przełączanie oraz szablony i grupy można wygodnie skonfigurować w interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box.



Cena i dostępność

Sugerowane ceny detaliczne wynoszą: FRITZ!DECT 500 – 139 PLN, FRITZ!DECT 440 - 249 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / AVM