Nowy Maxcom Strong MM917 – telefon na każde warunki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski producent i dystrybutor elektroniki użytkowej – Maxcom S.A. – wprowadza do oferty nowy model telefonu wzmocnionego – Maxcom Strong MM917. Urządzenie charakteryzuje się m.in. wzmocnioną konstrukcją oraz klasą odporności na pył i wodę, którą wyraża norma IP68. elefony komórkowe stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Niemniej potrzeby użytkowników charakteryzują się dużym zróżnicowaniem, więc to czego poszukuje nastolatek nie pokrywa się z wymaganiami pracowników fizycznych czy wielbicieli aktywnego wypoczynku w plenerze. Właśnie z myślą o takich ludziach powstały telefony wzmocnione, które są w stanie wytrzymać więcej. Najnowszym reprezentantem tej drugiej grupy jest Maxcom Strong MM917.







Ergonomiczny i wytrzymały

Maxcom Strong MM917 charakteryzuje się niewielką waga­ – 124 g – oraz kompaktowymi wymiarami (130×59×20mm), które sprawiają, że w każdej sytuacji wygodnie leży w dłoni. Telefony wzmocnione wybierane są przez ludzi, którzy chcą na nie liczyć w trudnych warunkach, np. w przypadku dużego zapylenia lub narażenia na zanurzenie. Z tego powodu Maxcom Strong MM917 wyposażono w wytrzymałą obudowę, która chroni ekran (2.4”) oraz osłania jego złącza. Dzięki temu urządzenie spełnia warunki normy IP68. Wzmocniony telefon powinien zapewniać jak najdłuższe działanie na jednym ładowaniu w każdych warunkach. W przypadku Maxcom Strong MM917 zastosowano akumulator o pojemności 2500 mAh, który zapewnia do 520 godzin czuwania oraz do 17 godzin rozmów.



Udogodnienia

Użytkownicy wzmocnionego telefonu Maxcom Strong MM917 docenią szereg praktycznych rozwiązań, w które został wyposażony. Wbudowana latarka doskonale sprawdzi się podczas pieszych wędrówek czy nocnej pracy w terenie. Z kolei zestaw głośnomówiący może okazać się nieoceniony podczas prowadzenia rozmów w trakcie wykonywania innych czynności. Ponadto Maxcom Strong MM917 posiada takie funkcje jak radio, odtwarzacz plików audio i wideo, aparat, czy budzik z możliwością drzemki. Maxcom Strong MM917 powstał z myślą o wygodzie użytkowania niezależnie od okoliczności. Zapewnia również najdłuższe działanie telefonu na jednym ładowaniu.



Urządzenie dostępne jest w sugerowanej cenie katalogowej 299 PLN.



W zestawie poza telefonem znajdują się:

• Zestaw słuchawkowy

• Ładowarka

• Kabel USB

• Bateria

• Instrukcja obsługi

• Karta gwarancyjna





Dane techniczne:

Częstotliwość (WCDMA) 3G (MHz) - 900/2100

Częstotliwość (GSM) 2G (MHz) - 850/1900 900/1800

Rozmiar wyświetlacza (") - 2.4

Rozdzielczość (pix) - 320 x 240

Aparat tył (Mpix) - 2 Mpix

Książka telefoniczna ilość wpisów - 500

Obsługa kart microSD - do 32 GB

Pojemność baterii (mAh) - 2500

Waga (g) - 124

Czas czuwania (godziny) - 520 godz. (1 SIM), 378 godz. (2 SIM)

Czas rozmów (godziny) - 17 godz. (2G), 9 godz. (3G)



























Źródło: Info Prasowe / Maxcom