Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Wyświetlacze w czytnikach większe niż standardowe 6 cali stały się już codziennością. PocketBook uzupełnia zatem swoje portfolio o nowy, 10-calowy model w cenie zbliżonej do ośmiocalowych urządzeń. PocketBook InkPad Lite otrzymał nowy minimalistyczny, ale jednocześnie użyteczny design, który z pewnością spodoba się miłośnikom klasyki. Główną innowacją modelu są przyciski sterujące przeniesione z dolnej części urządzenia na prawy panel boczny. Dzięki możliwości wykorzystania tak umiejscowionych przycisków, czytnik dla wielu użytkowników stanie się jeszcze bardziej ergonomiczny i wygodny. Kolejną zaletą urządzenia jest jego rozmiar. InkPad Lite ma wymiary 236,2 × 173 × 7,9 mm, co czyni go jednym z najbardziej kompaktowych czytników w tej kategorii ekranu.







PocketBook InkPad Lite jest wyposażony w wydajny dwurdzeniowy procesor, który zapewnia dużą szybkość ładowania książek, aplikacji i płynnego obracania stron. A dzięki baterii 2200 mAh czytnik może pracować bez ładowania do jednego miesiąca.



Wyróżnikiem każdego z czytników PocketBook jest obsługa dużej liczby formatów. PocketBook InkPad Lite również ma taką funkcję: urządzenie obsługuje 19 formatów książek i 4 formaty graficzne. Oznacza to, że może otwierać książki, dokumenty i obrazy we wszystkich najpopularniejszych formatach, a użytkownicy nie muszą tracić czasu na konwersję plików.



Nowy PocketBook InkPad Lite ma, jak pozostałe urządzenia tej marki, wbudowane łącze Wi-Fi. Zapewnia ono możliwość przesyłania książek poprzez Dropbox i Send-to-PocketBook. Czytnik posiada także G-sensor i czujnik zamykania okładki. W modelu zostało zamontowane gniazdo USB-C oraz wejście na kartę microSD.



Zakładana cena nowego czytnika, będzie wynosiła 1249 PLN.













Źródło: Info Prasowe / PocketBook