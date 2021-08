Sharp/NEC WD551 Windows Collaboration Display

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadził do oferty NEC MultiSync WD551, monitor interaktywny dedykowany do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w system Microsoft Windows. Jest to kompletne, inteligentne rozwiązanie dla nowoczesnych przestrzeni konferencyjnych. WD551 z certyfikatem Microsoft Teams został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności w hybrydowych modelach pracy. Monitor umożliwia realizację scenariuszy Bring Your Own Meeting (BYOM) - użytkownicy po prostu podłączają do monitora własne urządzenie przez bezpieczny kabel USB-C, aby natychmiast udostępniać treści i rozpocząć spotkania wideo.







Po podłączeniu własnego komputera z zainstalowanymi narzędziami firmy Microsoft, takimi jak: Microsoft 365 i Teams, monitor WD551 zapewnia bezproblemowe prowadzenie spotkań z natychmiastowym dostępem, niezależnie od tego, czy uczestnicy są w pomieszczeniu, czy łączą się zdalnie. Dwa wejścia USB-C 65W umożliwiają bezproblemowe przełączanie między dwoma użytkownikami, a dodatkowo oba podłączone urządzenia są w tym samym czasie zasilane.



WD551 posiada certyfikat Microsoft Teams, który gwarantuje doskonałą jakość obrazu i dźwięku podczas spotkań, a także umożliwia wyświetlanie na 55-calowym ekranie dowolnych aplikacji zainstalowanych na notebooku użytkownika - wystarczy, że użytkownicy po prostu podłączą swoje urządzenia.



Dzięki najnowszej technologii dotykowej PCAP i optycznie zespolonemu szkłu redukującemu efekt paralaksy, WD551 zapewnia doskonałe, naturalne wrażenia podczas pisania, niezależnie od tego, czy użytkownik posługuje się palcem, czy piórem. Ponadto, użytkownicy mogą korzystać z obsługi Windows Ink za pomocą dwóch aktywnych piór dołączonych do zestawu oraz funkcji Palm Rejection, która pozwala użytkownikom opierać dłonie na ekranie bez wywoływania niepożądanych akcji.



WD551 wykorzystuje również swoje czujniki IoT do zbierania danych telemetrycznych z otoczenia, takich jak: stopień obłożenia pomieszczenia, temperatura, oświetlenie i jakość powietrza w sali spotkań. Monitor zarządzany za pomocą usługi NEC Room Management Service, która wkrótce zostanie udostępniona, będzie również wspierał strategie inteligentnych budynków. Rozwiązanie to jest idealne dla małych przestrzeni konferencyjnych, które zachęcają do spontanicznych spotkań, dając użytkownikom możliwość wykorzystania ich pełnego potencjału dzięki narzędziom i środowisku zoptymalizowanym pod kątem wydajności.













Źródło: Info Prasowe / Sharp/NEC