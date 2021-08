WD Elements SE - kieszonkowy dysk SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Western Digital oficjalnie wprowadził do oferty WD Elements SE SSD – nowy przenośny dysk, łączący niewielkie gabaryty z doskonałą wydajnością. To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą szybko i wygodnie przenosić duże ilości danych. Dzięki WD Elements SE SSD mamy pełną kontrolę nad swoimi plikami, możemy je wygodnie udostępniać, przenosić pomiędzy różnymi urządzeniami i pracować na nich. Dzięki szybkości odczytu danych sięgającej 400 MB/s i pojemności do 2 TB, nowy przenośny SSD pozwoli użytkownikom błyskawicznie przenosić ogromne ilości plików. Dzięki obsłudze plug-and-play urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po zakupie i idealnie integruje się z każdym sprzętem użytkownika.







Atutem WD Elements SE SSD jest również kompaktowa, zgrabna i odporna na uszkodzenia obudowa, dzięki której dysk zniesie skutki upadku z wysokości do 2 m – urządzenie jest więc w pełni przygotowane na trudy codziennej eksploatacji. Odporność ta jest też potwierdzona 3-letnią ograniczoną gwarancją Western Digital.



WD Elements SE SSD pojawi się w sprzedaży w Western Digital Store oraz u wybranych partnerów w sierpniu 2021, w cenie od 89.99 €uro za wersję 480GB.



























Źródło: Info Prasowe / WD