Nowy film od NVIDII - projektowanie współczesnych kart graficznych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przez ostatnie 20 lat karty graficzne osiągnęły ogromne postępy w zakresie wydajności. Wymagało to od ich projektantów wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju architektury, termiki, mechaniki, elektroniki czy designu. W najnowszym filmie NVIDIA prezentuje postępy jakie firma poczyniła na przestrzeni ostatnich lat w dziedzinie projektowania kart graficznych, tak aby mogły one osiągnąć swój maksymalny potencjał i jednocześnie pozostawały chłodne i ciche. Obejmują one:

- Rozwiązania termiczne: chłodzenie zoptymalizowane pod kątem odpowiedniego przepływu powietrza, zaprojektowane w celu pokonania istniejących ograniczeń i przepuszczania większej ilości powietrza przez system w celu uzyskania maksymalnej sprawności chłodzenia.







- Rozwiązania mechaniczne: mocniejsza konstrukcja karty wykorzystująca tylną pokrywę.

- Rozwiązania elektryczne: kompaktowa struktura z nowym 12-pinowym złączem zasilania, która zapewnia więcej miejsca na komponenty i układ chłodzenia oraz jest kompatybilna z 8-pinowymi wtyczkami w obecnych zasilaczach dzięki dołączonej przejściówce.

- Design: bezkompromisowy, spójny projekt, który obejmuje rewolucyjne rozwiązanie termiczne, harmonizujące każdy element karty graficznej.



W filmie wypowiadają się najlepsi i najzdolniejsi pracownicy firmy NVIDIA, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat sztuki projektowania kart graficznych obecnie, jednocześnie spoglądając na możliwości, które przyniesie przyszłość. Stanowi on ciekawe wprowadzenie do specjalnego wydarzenia związanego z marką GeForce, które odbędzie się 1 września -> KLIK.







Źródło: Info Prasowe / NVIDIA