Nowy fotel GENESIS - Nitro 570

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka GENESIS po raz kolejny rozszerza swoją ofertę foteli gamingowych o model Nitro 570, stworzony z myślą o użytkownikach spędzających przy komputerze wiele godzin każdego dnia. Szerokie oparcie, płaskie siedzisko oraz ergonomiczne poduszki z pianki Memory Foam tworzą przestrzeń sprzyjającą wygodnej rozgrywce, pracy i odpoczynkowi. Całość uzupełnia solidna konstrukcja, szeroki zakres regulacji oraz praktyczne rozwiązania, które pozwalają dopasować fotel do indywidualnych potrzeb. Jednym z najważniejszych elementów GENESIS Nitro 570 jest jego przemyślana konstrukcja. Stalowy szkielet odpowiada za stabilność i trwałość, natomiast zastosowane w siedzisku pasy nośne pomagają równomiernie rozłożyć nacisk. Odpowiednio dobrana pianka zapewnia pewne podparcie, bez nadmiernego zapadania się w siedzisko. Dzięki temu fotel dobrze sprawdza się podczas wielogodzinnego, codziennego użytkowania.







Komfort użytkowania dodatkowo zwiększa „oddychająca” tkanina, którą pokryto fotel. Materiał jest przyjemny w kontakcie ze skórą i wspiera cyrkulację powietrza, co ma szczególne znaczenie podczas długich sesji oraz w cieplejsze dni. Jego praktyczne właściwości ułatwiają również utrzymanie powierzchni w czystości, dzięki czemu fotel może przez długi czas zachować schludny wygląd. GENESIS Nitro 570 wyróżnia się także przestronną konstrukcją pozbawioną agresywnych bocznych profili. Szerokie, płaskie siedzisko daje użytkownikowi większą swobodę zmiany pozycji, a obszerne oparcie pozwala wygodnie oprzeć plecy. Takie rozwiązanie sprawdzi się zarówno podczas intensywnej rozgrywki, pracy przy biurku, jak i w czasie odpoczynku.



Fotel oferuje również szerokie możliwości regulacji. Użytkownik może dopasować jego wysokość do swojego stanowiska, a podłokietniki 2D pozwalają ustawić podparcie rąk zgodnie z własnymi preferencjami. Mechanizm odchylenia oparcia umożliwia przyjęcie wygodniejszej pozycji, natomiast funkcja bujania pozwala zrelaksować się podczas przerwy od gry lub pracy.



Na komfort wpływają również dołączone poduszki wykonane z pianki Memory Foam. Ich ergonomiczna konstrukcja pozwala na lepsze dopasowanie do sylwetki i zapewnia dodatkowe podparcie. Co więcej, magnetyczną poduszkę zagłówkową można szybko przesunąć i ustawić w dogodnym miejscu bez konieczności korzystania z dodatkowych mocowań. Za stabilność całej konstrukcji odpowiada metalowa baza. Jej uzupełnieniem są 60 milimetrowe kółka CareGlide, które umożliwiają płynne przemieszczanie fotela po powierzchni podłogi. Ich konstrukcja została opracowana z myślą o ograniczeniu ryzyka powstawania zarysowań podczas codziennego użytkowania.



GENESIS Nitro 570 łączy solidną konstrukcję, przestronną formę oraz szerokie możliwości dopasowania, tworząc fotel przygotowany na długie godziny spędzane przy komputerze. To propozycja dla osób, które oczekują od swojego stanowiska nie tylko gamingowego charakteru, ale przede wszystkim wygody, swobody ruchów i rozwiązań odpowiadających na potrzeby codziennego użytkowania.



Dostępność produktu oraz przewidywana cena:

Pzewidywana cena dla klienta końcowego wynosi 699 PLN. Produkt dostępny będzie w sieci Media Expert i w sklepie marki na genesis-zone.com. Później znajdzie się w pozostałych, największych sieciach handlowych.





Najważniejsze cechy:

• Szerokie, płaskie siedzisko oraz przestronne oparcie bez agresywnych profili bocznych zapewniają dużą swobodę ruchów i wygodę podczas wielogodzinnego siedzenia.

• Stalowy szkielet oraz metalowa baza zwiększają stabilność i trwałość konstrukcji, pozwalając fotelowi sprostać intensywnemu, codziennemu użytkowaniu.

• Pasy nośne zastosowane pod siedziskiem pomagają równomiernie rozłożyć nacisk, zapewniając odpowiednie podparcie podczas pracy, grania i odpoczynku.

• Oddychająca tkanina wspiera cyrkulację powietrza, ograniczając uczucie nadmiernego nagrzewania się powierzchni fotela podczas długiego użytkowania.

• Regulowana wysokość, podłokietniki 2D, mechanizm odchylenia oparcia oraz funkcja bujania pozwalają dopasować ustawienie fotela do indywidualnych preferencji.

• Dwie ergonomiczne poduszki z pianki Memory Foam dopasowują się do sylwetki, oferując miękkie i stabilne podparcie podczas wielogodzinnych sesji.

• Magnetyczna poduszka zagłówkowa pozwala szybko dopasować położenie podparcia głowy do aktualnej pozycji użytkownika.

• 60 milimetrowe kółka CareGlide umożliwiają płynne przemieszczanie fotela, jednocześnie pomagając ograniczyć ryzyko powstawania zarysowań na powierzchni podłogi

































źródło: Info Prasowe - Genesis