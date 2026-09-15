NVIDIA CUDA 13.4 dla Windows na architekturze Arm

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA udostępniła zestaw narzędzi CUDA 13.4, rozszerzając możliwości tej platformy o możliwość tworzenia oprogramowania dla systemu Windows on Arm (w oczekiwaniu na październikową premierę laptopów NVIDIA RTX Spark), dając twórcom wczesny dostęp do programowania procesorów centralnych i graficznych z architekturą Vera Rubin, a także wprowadzając nowe narzędzia programistyczne. Dzięki CUDA 13.4 programiści mogą już teraz przygotowywać aplikacje CUDA dla systemu Windows Arm64, w tym przeprowadzać ich portowanie, weryfikować zależności i testować ścieżki wykonywania kodu CUDA na istniejących systemach Windows on Arm, zanim urządzenia RTX Spark trafią do powszechnej sprzedaży.







Najważniejsze innowacje:

- wsparcie CUDA dla laptopów RTX Spark - W związku z planowaną na październik premierą laptopów RTX Spark, pakiet CUDA w wersji 13.4 umożliwia programistom rozpoczęcie prac nad aplikacjami dla Windows Arm64 oraz uruchamianie rozwiązań CUDA na aktualnych komputerach z systemem Windows on Arm.

- wczesna obsługa procesorów centralnych i graficznych Vera Rubin - CUDA 13.4 zapewnia programistom wczesny dostęp do funkcji platformy CUDA niezbędnych do tworzenia i weryfikacji oprogramowania dla procesorów centralnych i procesorów graficznych Vera Rubin. Jest to szczególnie istotne dla osób odpowiedzialnych za rozwój kluczowych bibliotek.

- aktualizacje platformy CUDA - Nowy zestaw narzędzi zawiera aktualizacje kompilatora CUDA, architektury zestawu instrukcji PTX, języka CUDA C++, programowania z wykorzystaniem CUDA Tile, bibliotek wykonawczych API oraz narzędzi programistycznych.



Więcej informacji można znaleźć w artykule na stronie developer.nvidia.com/blog/cuda-toolkit-13-4.











źródło: Info Prasowe - NVIDIA