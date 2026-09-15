TP-Link - Omada ES210XPP-M2 i ES206XPP-M2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link poszerza ofertę Omada Easy Managed o dwa nowe przełączniki PoE – ES210XPP-M2 i ES206XPP-M2 – zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują wydajnej, a jednocześnie prostej w obsłudze infrastruktury sieciowej. Oba modele oferują łączność 2,5G, zasilanie PoE++ oraz bezpłatne, scentralizowane zarządzanie w chmurze za pośrednictwem Omada Central Essentials. Dzięki funkcji Plug-and-Play można je szybko uruchomić i wygodnie włączyć do istniejącej infrastruktury, m.in. w środowiskach wykorzystujących wymagające punkty dostępowe Wi-Fi 7 czy systemy monitoringu.







Omada ES210XPP-M2 doskonale sprawdzi się w bardziej wymagających instalacjach, m.in. przy podłączaniu punktów dostępowych Wi-Fi 7 czy elementów systemów monitoringu. Model został wyposażony w osiem portów RJ45 2.5 Gb/s z obsługą PoE++ 802.3af/at/bt, jeden port RJ45 10 Gb/s oraz jeden slot SFP+ 10 Gb/s. Łączna moc zasilania PoE wynosi do 200 W, a pojedynczy port może dostarczyć do 90 W mocy. Natomiast Omada ES206XPP-M2 sprawdzi się przede wszystkim w mniejszych instalacjach, w których liczy się szybka transmisja danych, zasilanie urządzeń przez PoE oraz proste zarządzanie siecią. Urządzenie oferuje pięć portów RJ45 2.5 Gb/s, w tym cztery PoE++ 802.3af/at/bt, oraz jeden slot SFP+ 10 Gb/s. Łączna moc zasilania wynosi do 120 W, a pojedynczy port może zapewnić do 90 W.



Obsługa PoE++ dostępna w obydwu modelach pozwala jednocześnie zapewnić odpowiednią łączność i zasilanie kompatybilnym urządzeniom. Rozwiązanie sprawdzi się m.in. przy rozbudowie sieci o wymagające punkty dostępowe Wi-Fi 7, gdzie porty 2,5G oraz wysoka moc zasilania PoE wspierają sprawne działanie podłączonych urządzeń. Przełączniki należą do serii Omada Easy Managed, łączącej prostą obsługę z możliwością scentralizowanego zarządzania. Dzięki Omada Central Essentials użytkownicy zyskują bezpłatny dostęp do monitoringu i konfiguracji w chmurze za pośrednictwem interfejsu webowego oraz aplikacji Omada. Funkcja Plug-and-Play pozwala natomiast szybko uruchomić podstawową łączność bez rozbudowanego procesu konfiguracji.



W środowiskach wykorzystujących urządzenia PoE przydatne są funkcje takie jak QoS, izolacja portów, VLAN, IGMP Snooping czy automatyczne zapobieganie pętlom. W trybie autonomicznym dostępna jest również funkcja PoE Auto Recovery, pomagająca przywrócić działanie podłączonych urządzeń PoE w przypadku problemów z ich komunikacją. Oba modele wyposażono ponadto w wytrzymałe metalowe obudowy i bezwentylatorową konstrukcję zapewniającą cichą pracę.



Model Omada ES210XPP-M2 jest już dostępny w cenie około 970 PLN, natomiast ES206XPP-M2 w cenie około 740 PLN. Oba urządzenia zostały objęte pięcioletnią gwarancją producenta.















źródło: Info Prasowe - TP-Link