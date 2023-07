Nowy rejestrator jazdy Navitel R500 GPS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do oferty nowy model wideorejestratora o oznaczeniu R500 GPS. Urządzenie nagrywa trasę przejazdu w rozdzielczości Full HD z szybkością 30 fps, „widząc” drogę wraz z poboczem w promieniu 130°, także po zmroku, dzięki sensorowi Night Vision. Wbudowana antena GPS pozwala kierowcy otrzymywać informacje o aktualnej prędkości, ograniczeniach drogowych i fotoradarach. Navitel R500 GPS jest kompaktowych rozmiarów samochodowym wideorejestratorem, wyposażonym w czytelny 2.35-calowy ekran IPS, o rozdzielczości 480 x 320 pikseli, na którym możemy podejrzeć zapis wideo.







Nagranie jest nadpisywane w czasie rzeczywistym, aby zachował się do celów dowodowych najważniejszy fragment dokumentujący zdarzenie drogowe. Wbudowany kondensator gwarantuje bezpieczeństwo nagrania, nawet w przypadku utraty zasilania wskutek kolizji lub wypadku.



Producent zastosował magnetyczny uchwyt, dzięki czemu wystarczy zbliżyć urządzenie do magnesu, który solidnie zakotwiczy je na swoim miejscu. Estetyki urządzeniu dodaje brak kabli, gdyż przewód ładowarki podłącza się bezpośrednio do uchwytu. Na uwagę zasługuje fakt, iż użytkownik ma dostęp do aplikacji Navitel DVR Player, poprzez którą może zarządzać nagraniami, edytować je, a także monitorować położenie pojazdu.



Rejestrator Navitel R500 GPS dostępny jest w sklepach z elektroniką w cenie SRP: 299 PLN. Urządzenie jest kompatybilne ze wsteczną kamerą Navitel Full HD, do nabycia osobno.

















Źródło: Info Prasowe - NAVITEL