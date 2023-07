Samsung - Nowe smartwatche Galaxy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje nowe zegarki Galaxy Watch6 i Galaxy Watch6 Classic zaprojektowane, by pomóc użytkownikom w rozwijaniu zdrowszych nawyków całą dobę – zarówno w dzień jak i w nocy. Seria Galaxy Watch6 wyróżnia się bardziej interaktywnym interfejsem użytkownika, holistycznym pakietem funkcji zdrowotnych oraz wysoką wydajnością. To wszystko zamknięte w wyrafinowanej i eleganckiej kopercie o smuklejszej ramce oraz większym i jaśniejszym wyświetlaczu. W obydwu modelach dostępny jest szeroki wybór wzorów tarczy, a także możliwość doboru jednego z wielu gustownych pasków.







Zegarek przekazuje użytkownikowi istotne informacje oraz spersonalizowane i praktyczne wskazówki, porady i zachęty, które mogą prowadzić do pozytywnych zmian w stylu życia. Uznając, że poprawa zdrowia zaczyna się od lepszego snu, Samsung pomaga użytkownikom zoptymalizować nocny wypoczynek tak samo, jak dzienną aktywność, koncentrując się na trzech kluczowych aspektach: cykle snu, wykształcanie lepszych nawyków i tworzenie środowiska sprzyjającego nocnemu wypoczynkowi.



Bazując na najnowocześniejszych funkcjach monitorowania snu i stanu zdrowia, zegarek Galaxy Watch6 analizuje szczegółowo czynniki jakości snu – całkowity czas snu, jego cykle, czas czuwania oraz czas regeneracji fizycznej i psychicznej – by pomóc użytkownikowi ocenić jakość nocnego wypoczynku. Z kolei bardziej zindywidualizowane raporty nocne (Sleep Messages), opracowane wspólnie z National Sleep Foundation pokazują każdego ranka szczegółową ocenę tego, czy jakość snu pozwoliła na głęboki odpoczynek. Ponadto, Galaxy Watch6 zawiera funkcję monitorowania nawyków (Sleep Consistency) pokazującą, jak regularne są godziny snu i czuwania, a wynik prezentowany jest w postaci zwierzęcia symbolizującego typ cyklu dobowego użytkownika.



Ulepszony poradnik (Trening Snu) oferujący spersonalizowane instrukcje, wskazówki i przypomnienia – zarówno na zegarku, jak i w sparowanym smartfonie – umożliwia skorzystanie ze zgromadzonych danych i podjęcie działań prozdrowotnych. Gdy nadejdzie czas na sen, Galaxy Watch6 może pomóc w przygotowaniu idealnych warunków, automatycznie zmieniając ustawienia skomunikowanej elektroniki domowej, włączając Tryb snu w zegarku i smartfonie, wyciszając powiadomienia, przyciemniając ekrany, a nawet aktywując nowy, ukryty w zegarku czujnik podczerwieni.



Funkcje dbałości o sprawność są bardziej spersonalizowane, by motywować użytkowników do wysiłku. Funkcja analizy składu ciała (Skład Ciała) pozwala mierzyć kluczowe parametry fizyczne, takie jak podstawowa przemiana materii oraz procentowe udziały mięśni szkieletowych, tkanki tłuszczowej i wody w organizmie. Jest to pełen obraz stanu ciała i kondycji użytkownika, umożliwiający mu wyznaczanie sobie celów, śledzenie postępów, a nawet dostosowanie diety w oparciu o wskazówki od firmy Whisk.



Nowa funkcja pomiaru tętna (Personalized Heart Rate Zone) analizuje indywidualne możliwości fizyczne i ustawia pięć optymalnych poziomów intensywności biegu, by pomóc użytkownikom w wyznaczaniu celów w oparciu o ich możliwości – od spalania tłuszczu po trening o wysokiej intensywności. Oprócz ponad 100 istniejących analizatorów treningu, nowo dodany Track Run rejestruje biegi użytkownika na torze, a Custom Workout pozwala planować i obserwować indywidualną rutynę treningową.



Dodana do istniejącego monitorowania ciśnienia krwi i elektrokardiogramu nowa funkcja HR Alert pomaga użytkownikom wykrywać w tle nieprawidłowo wysokie lub niskie tętno, pomaga lepiej poznać stan serca, wykrywając rytmy sugerujące migotanie przedsionków (nawet podczas snu). Zegarki z serii Galaxy Watch6 mogą również monitorować temperaturę skóry w nocy, udostępniając cenne informacje, w tym śledzenie cyklu miesiączkowego. Funkcja Wykrycie Poważnego Upadku może ocenić potencjalne konsekwencje takiego zdarzenia niezależnie od tego, czy wystąpi podczas ćwiczeń, podczas stania, a nawet podczas snu (spadnięcie z łóżka). Po wykryciu groźnego upadku, zegarek zawiadomi służby ratunkowe lub wybrane osoby.



Wyrafinowany i spersonalizowany wygląd

Wielofunkcyjne zegarki z serii Galaxy Watch6 to paleta nowych interfejsów, lepsza widoczność, więcej mocy i szerszy wybór bardziej konfigurowalnych i wygodniejszych opcji. Czytanie i pisanie jest łatwiejsze na wyświetlaczu większym o 20%, prezentującym więcej tekstu i większą klawiaturę – a wszystko to przy zachowaniu komfortowego rozmiaru. Bardziej wyrazisty wyświetlacz o wyższej rozdzielczości w połączeniu z funkcją regulacji jasności w trybie Always On Display pozwala użytkownikom widzieć i robić więcej nawet w jasnym świetle słonecznym. Wyposażony w udoskonalony procesor i większą pamięć, Galaxy Watch6 zapewnia płynniejszą i szybszą interakcję.



Zegarki Galaxy Watch6 i Watch6 Classic mają ramkę smuklejszą o 30% i pierścień obrotowy smuklejszy o 15%, co podkreśla piękno charakterystycznej okrągłej koperty. Zegarki z serii Galaxy Watch6 mają nowe, stylowe, interaktywne i bogate w informacje tarcze, które w pełni wykorzystują duży wyświetlacz, a nowe paski mocowane jednym kliknięciem umożliwiają łatwe dobieranie stylu zegarka do okoliczności. Dzięki ponad 704 unikalnym kombinacjom użytkownik może zaprojektować swój idealny zegarek na stronie Samsung.com. Na przykład, nowa lekki pasek (Fabric Band) pasuje idealnie do wyglądu tarczy funkcji Trening Snu, a zestawienie to zapewnia zarówno komfort, jak i pouczające informacje.



Zegarki Galaxy Watch6 zostały wyposażone w większą baterię i oferują niższe zużycie energii, by zasilić większy i jaśniejszy wyświetlacz. Zaledwie 8 minut szybkiego ładowania przedłuża czas pracy zegarka o 8 godzin, by mógł niezawodnie monitorować parametry snu.



Maksimum wrażeń po spojrzeniu na nadgarstek

Zegarki z serii Galaxy Watch6 to większe możliwości w zasięgu dłoni. Udoskonalone sterowanie (Szybkie Uruchamianie) pozwala wygodnie zarządzać zegarkiem prostymi gestami, zapewniając większą dostępność i łatwość, umożliwiając ustawianie własnych skrótów i udostępniając aplikacje i funkcje bez dotykania wyświetlacza. Od jesieni użytkownicy mogą pracować wydajnie bezpośrednio z zegarka dzięki nowym aplikacjom Kalendarz Google i Gmail, które będą dostępne wyłącznie w systemie Wear OS. Mogą również łatwiej śledzić postępy w rozwijaniu sprawności fizycznej i dane żywieniowe dzięki aktualizacjom aplikacji Peloton i MyFitnessPal, a wkrótce będą mogli korzystać z dodatkowych opcji przesyłania strumieniowego dzięki Audible. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu nowego interfejsu Skin Temperature API (części zestawu SDK firmy Samsung Privileged Health), partnerzy uzyskają wkrótce dostęp do zaawansowanej technologii podczerwieni pozwalającej na prowadzenie dokładniejszych pomiarów, by otworzyć przed użytkownikami zupełnie nowy świat możliwości. Nowo uruchomiona aplikacja Thermo Check korzysta z nowego interfejsu API, umożliwiając użytkownikom zdalne zmierzenie temperatury posiłku lub wody w jeziorze.



Seria Galaxy Watch6 oddaje w ręce użytkownika jeszcze więcej możliwości dzięki współpracy z innymi urządzeniami Galaxy. Udoskonalony Kontroler aparatu umożliwia zdalne sterowanie trybami, kątami i zoomem aparatu w sparowanym smartfonie Galaxy Z Flip5[26]. Samsung Smart TV lub Galaxy Tab S9 pokazuje postępy użytkownika w czasie rzeczywistym w aplikacji porad sprawnościowych lub porad ogólnozdrowotnych na dużym ekranie. Użytkownicy mogą również automatycznie przełączać słuchawki Galaxy Buds2 Pro między urządzeniami Galaxy w funkcji Auto Switch. Jeśli użytkownik zgubi telefon, zegarek Galaxy Watch6 może teraz wskazać jego lokalizację w funkcji Znajdź Telefon z obsługą map.



Ceny i dostępność

Zegarki Galaxy Watch6 i Galaxy Watch6 Classic są dostępne w przedsprzedaży na wybranych rynkach od 26 lipca, a sprzedaż detaliczna rozpocznie się od 11 sierpnia. Galaxy Watch6 to wszechstronny asystent o nowoczesnym i minimalistycznym wyglądzie. Dostępne są wersje 44 mm czarna i srebrna oraz 40 mm czarna i złota. Galaxy Watch6 Classic z docenianym przez użytkowników obrotowym pierścieniem, to najbardziej ponadczasowy i ekskluzywny model zegarków Galaxy dostępny w wersji 43 mm i 47 mm w kolorze czarnym i srebrnym.



Dla miłośników przygód poszukujących odpornego, wydajnego i stylowego zegarka świetnym wyborem pozostaje Galaxy Watch5 Pro, wyposażony teraz w jeszcze doskonalsze funkcje wymiany plików GPX. Baza plików lokalizacyjnych GPX umożliwia proste wyszukiwanie i wyświetlanie rekomendowanych tras, podczas gdy aplikacja Route Workout ułatwia teraz bieganie, chodzenie i jazdę na rowerze na nowo zdefiniowanych ścieżkach.

































Źródło: Info Prasowe / Samsung