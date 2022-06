Nowy soundbar Sonos Ray

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos Ray to dobry wybór dla każdego, kto chciałby zacząć przygodę z kompletowaniem własnego kina domowego. Niewielkie rozmiary urządzenia sprawiają, że łatwo zaaranżować dla niego przestrzeń, nawet w małym mieszkaniu. Nowy soundbar jest kompatybilny ze wszystkimi serwisami streamingowymi. Prosta konfiguracja sprzętu i łatwa obsługa z poziomu aplikacji Sonos pozwalają na odtworzenie ulubionej muzyki, filmów i innych multimediów. Soundbarem można sterować też za pomocą pilota do telewizora czy Apple AirPlay 2. Ray jest już dostępny w regularnej sprzedaży od 7 czerwca 2022 w cenie 1399 PLN.







Ray został wyposażony w szereg innowacji po to, aby zapewnić zbalansowany dźwięk, mocne basy i podkreślić dialogi. Oto najważniejsze cechy nowego soundbara:

• Dźwięk, który wypełnia pomieszczenie – Specjalnie zaprojektowane falowody niosą dźwięk po całej przestrzeni, a dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu precyzyjnie rozmieszczają jego komponenty.

• W pełni zbalansowany – Opatentowana konstrukcja systemu bass reflex odpowiada za niskie tony z idealnie wyważonym basem. Niestandardowa akustyka precyzyjnie harmonizuje średnie i wysokie częstotliwości.

• Dostrojony do perfekcji – Nad projektem Ray czuwała Rada Dźwięku Sonos złożona m.in. z muzyków i filmowców. Dzięki funkcji Trueplay można bardziej dostroić dźwięk, aby uzyskać najlepsze wrażenia słuchowe w każdym pomieszczeniu.

• Dźwięk bez zakłóceń – Technologia Sonos Speech Enhancement zapewnia czystość dźwięku, dzięki której wyraźnie słychać każde słowo, natomiast funkcja Night Sound zmniejsza intensywność głośnych efektów podczas wieczornych seansów.

• Kompaktowa konstrukcja – Sonos Ray można ustawić na szafce RTV lub schować we wnęce komody. Jego niewielkie rozmiary nie będą problemem w żadnym pomieszczeniu.

• Ekologiczne opakowanie – Pudełko i poduszki ochronne wykonane są w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu.



































Źródło: Info Prasowe / Sonos