Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman przedstawia nowe chłodzenie powietrzne CNPS 9X Performa Black. Nowy model ma zagwarantować niskie temperatury procesora oraz cichą pracę we względnie atrakcyjnej cenie. Chłodzenie Zalman CNPS 9X Performa Black cechuje się wymiarami 122 x 76 x 157 mm i waży 680 g. Radiator wykonany został z aluminium pokrytego czarną powłoką. Całość połączona jest z czterema miedzianymi ciepłowodami, które dzięki obróbce niklowania powinny wykazywać się zwiększoną przewodnością cieplną i odpornością na rdzę. Chłodzenie oferuje rozwiązanie DTH (Direct Touch Heatpipes) - to oznacza bezpośrednie przekazywanie ciepła do rurek cieplnych, co z kolei ma przełożyć się na efektywne odprowadzanie ciepła.







Producent podkreśla, że jego najnowszy produkt to nie tylko gustowny radiator i przewody cieplne. Duże znaczenie ma tutaj załączony wentylator Vortex Breaker Blade, który ma zapewniać minimalny opór przepływu powietrza. Generowany hałas rotora powinien utrzymywać się na poziomie 28 dB(A) ±10%, a jego maksymalna prędkość działania wynosi 1800 RPM ±10%. Warto dodać, że wentylator oferuje możliwość regulowania pracy za pomocą PWM. Dodatkowo chłodzenie zostało wyposażone w specjalny gumowy tłumik minimalizujący hałas powstały podczas wibracji. W zestawie znajdziemy również sprawdzoną pastę termoprzewodzącą Zalman ZM-STC8. Produkt jest kompatybilny z gniazdami Intel LGA 1700/1200/115X oraz AMD AM4.



Chłodzenie Zalman CNPS 9X Performa Black będzie dostępne w sugerowanej cenie około 230 PLN.





Dane techniczne:

• Wymiary: 122 x 76 x 157 mm

• Waga: 680 g

• Materiały: miedź, aluminium

• Liczba ciepłowodów: 4

• Obszar rozpraszania ciepła: 6,510 cm²

• Kompatybilność: Intel LGA1700/1200/115X oraz AMD AM4

• Model wentylatora: Vortex Breaker Blade

- Wymiary: 120 x 120 x 25 mm

- Prędkość: 700 - 1800 RPM ±10%

- Maksymalna głośność: 28 dB(A) ±10%

- Łożysko: wodne

- Metoda kontroli: PWM

- Maksymalny przepływ powietrza: 61.36 CFM ±10%

- Prąd znamionowy: 0.15 A

- Maksymalne ciśnienie statyczne: 1.43 mmH2O ±10%

- Żywotność: 50 000 godzin

- Napięcie znamionowe: 12 V DC

- Pobór mocy: 1.8 W

- Podłączenie: gniazdo 4-pin

• Maksymalne wydzielane ciepło przez procesor: 180 W



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia