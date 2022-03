Oświadczenie firmy Wargaming w sprawie sytuacji w Ukrainie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

W firmie Wargaming zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest najważniejsze. Obecnie wszystkie zasoby firmy są zaangażowane w pomoc naszym 550 kolegom z biura w Kijowie zapewniając alternatywne miejsca zamieszkania, wcześniejsze wypłaty pensji, dodatkowe fundusze i pomoc w relokacji. Pomagamy również rodzinom pracowników w podróży do sąsiednich krajów i organizujemy tam zamieszkanie. Chcielibyśmy również poinformować, iż dzisiaj Wargaming Kijów przekazał 1000000 USD na rzecz ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Te środki wesprą ukraińskie szpitale i lekarzy, obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swoje domy oraz inne, kluczowe aktywności humanitarne. W razie potrzeby będziemy pomagać dalej.







Przypis redakcji do oświadczenia Wargaming...

Tutaj chciałem się odnieść do tego, co szeroko dzieje się w sieci Internetowej. Jak wiecie, sam jestem od samego początku powstania gry World of Tanks (pierwsza, zamknięta Alfa dla wybranych użytkowników - grało wtedy około 900 osób/redaktorów, później była pierwsza otwarta Beta), wielkim jej miłośnikiem. Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, pojawiły się głosy, że warto likwidować swoje konta w tej grze, by nie wspierać Rosji... Tyle, że to nie gra Rosyjska, a Białoruska. Dla niektórych to niemal to samo, jednak dopóki oficjalnie Białoruś pod rządami Łukaszenki nie weszła swoimi wojskami do oblężonej Ukrainy, nie potępiajmy tego narodu, który tak naprawdę wojny nie chce i próbuje nawet protestować pod groźbą restrykcji służb porządkowych.



Z takimi sytuacjami spotkali się już nasi Youtuberzy, jak na przykład Hallak, który odpierał ostatnio zarzuty wspierania "okupantów", poprzez zamieszczanie materiałów o grze WoT na swoim kanale i ponoć nie tylko On. No cóż, jak pokazał świat sportu, być może drużyny e-sportowe również nie będą chciały grać z drużynami Rosyjskimi, które są w czołówce rankingów w turniejach, ale na razie nie wpadajmy w skrajności. Dobrze, że Wargaming oficjalnie wspiera pomoc dla ofiar tej bestialskiej wojny i miejmy nadzieję, że Białoruś (mimo, że tak naprawdę, jak się wczoraj okazało, Łukaszenko nic nie ma do gadania), nie weźmie udziału w tym ludobójstwie.





Inaczej można się odnosić do gry War Thunder, która bezpośrednio należy do rosyjskiego studia Gaijin Entertainment. Ja osobiście wczoraj odinstalowałem ją ze swojego komputera z podaniem powodu zakończenia dalszych rozgrywek (napaść Rosji), ale nikt tutaj nie będzie Was do podobnych działań namawiał. Wszystko zależy od Waszych indywidualnych zapatrywań na obecną sytuację na świecie, swoich przekonań i sumienia.



Tyle ode mnie, jeśli komuś przyszło do głowy pisać coś w tej sprawie odnośnie powyższej publikacji... Pozdrawiam SlawoyAMD.













Źródło: Info Prasowe / Wargaming