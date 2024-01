Oświadczenie w sprawie wydajności i aktualizacji BIOS-u kart MSI SUPER

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po dogłębnym zbadaniu sprawy dział badawczo-rozwojowy MSI potwierdza, że nowa karta graficzna GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X nie wykorzystuje całego swojego potencjału. Szczerze przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że kładąc największy nacisk na doświadczenia użytkowników, niezmiennie dążymy do optymalnej wydajności kart graficznych i zadowolenia klientów. Aby cieszyć się nowym produktem z maksymalną wydajnością, uprzejmie zachęcamy do aktualizacji BIOS-u (95.03.45.40.F0), który został poprawiony przez nasz zespół. Update zwiększy wydajność rzeczonej karty graficznej, mając na celu osiągnięcie, a nawet przebicie oczekiwanych wyników benchmarków.







Dodatkowo, po dokładnym sprawdzeniu, skorzystaliśmy z okazji i dokonaliśmy upgrade’u innych modeli z serii MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Wprowadzimy odpowiednie aktualizacje BIOS-u dla tych kart graficznych i zachęcamy użytkowników do ich zainstalowania, aby cieszyć się optymalnymi wrażeniami z użytkowania.



W przyszłości linki do pobierania najnowszych aktualizacji BIOS-u będzie można znaleźć w sekcji SUPPORT na stronie internetowej produktu lub za pośrednictwem funkcji automatycznej aktualizacji w MSI Center. Odwiedź stronę internetową produktu, aby uzyskać więcej informacji i być na bieżąco z aktualizacjami.



Celem tej aktualizacji jest podniesienie ogólnej wydajności karty graficznej zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać rygorystycznych standardów w zakresie opracowywanych produktów i obsługi użytkowników, dlatego rozumiemy, jak ważne jest dostarczanie niezawodnych produktów.



Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Z poważaniem, Zespół MSI.





GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X - [BIOS Update]

GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC - [BIOS Update]

GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM - [BIOS Update]

GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE - [BIOS Update]

GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC - [BIOS Update]

GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC - [BIOS Update]









Źródło: Info Prasowe - MSI