Olympus - Nowy obiektyw i aparat OM-D E-M10 Mark IV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W czerwcu marka Olympus podpisała porozumienie z Japan Industrial Partners dotyczące sprzedaży działu fotograficznego - to jednak nie wpłynęło na realizację strategii związanej z wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Tym razem rodzina Olympusa poszerzyła się o super teleobiektyw M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS oraz aparat OM-D E-M10 Mark IV. Nowy obiektyw zaprezentowany przez markę Olympus to uzupełnienie szerokiej oferty szkieł dedykowanych do aparatów OM-D i PEN. Charakterystycznymi cechami tego produktu są przede wszystkim: potężna ogniskowa w kompaktowej i lekkiej wersji oraz system uszczelnień, który sprawia, że obiektyw jest odporny na mróz, zachlapania i kurz.







M.Zuiko Digital ED 100-400 mm F5.0-6.3 IS wyróżnia się polem widzenia porównywalnym z obiektywami o zakresie 200-800 mm dla formatu 35 mm. Obiektyw ten, w połączeniu z telekonwerterem M.Zuiko Digital 1.4x MC-14, osiąga aż 1120 mm, a z telekonwerterem 2x MC-20 - rekordowe 1600 mm*. Ta wartość umożliwia przybliżanie bardzo odległych obiektów, do których podejście nie jest łatwe. Kolejnymi atutami nowej konstrukcji są niewielka minimalna odległość ustawienia ostrości dla wszystkich ogniskowych, wynosząca zaledwie 1.3 m oraz maksymalne powiększenie obrazu do 0.57x - pozwala to na uzyskanie doskonałych ujęć telemakro, które sprawdzą się przy fotografowaniu małych obiektów. Warto również podkreślić, że system optyczny nowego obiektywu zawiera cztery soczewki Extra-low Dyspersion (ED), odpowiadające za wyjątkowe odwzorowanie kolorów.



Ponadto posiada także dwie soczewki Super High Refractive Index (Super HR) i dwie soczewki High Refractive Index (HR), które zapewniają, jasny, wyraźny i ostry obraz na całej powierzchni kadru dla wszystkich długości ogniskowej. Dodatkowym atutem obiektywu są powłoki ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical), odpowiadające za skuteczną redukuję flar i odblasków w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Obiektyw, oprócz standardowego AF, wyposażony jest także w Focus Switch i Focus Limiter. Dzięki czemu zakres pracy AF jest możliwy pomiędzy trzema poziomami, w zależności od dystansu, pozwalając na szybką i komfortową pracę nawet w zakresach super telefoto. Produkt powstał z myślą o osobach specjalizujących się w fotografii sportowej i przyrodniczej.



Marka Olympus, oprócz wspomnianego wcześniej obiektywu, w tym miesiącu na rynek wprowadza również nowy aparat - OM-D E-M10 Mark IV, który jest najmniejszym członkiem rodziny OM-D. Niska waga to z pewnością jeden z największych atutów tego modelu. OM-D E-M10 Mark IV w połączeniu z obiektywem M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ waży ok. 476 g (standard CIPA, z baterią i kartą pamięci oraz osłoną wizjera), czyli niemal tyle, co półlitrowa butelka wody. Dzięki wbudowanej 5-osiowej stabilizacji obrazu, która kompensuje nawet do 5 EV** i nowej matrycy 20 MP Live MOS, aparat pozwala na uzyskanie wysokiej jakości zdjęć i filmów, nawet jeśli pracujemy w nocy czy używamy teleobiektywów. OM-D E-M10 Mark IV został również wyposażony w funkcje, które ułatwiają zarejestrowanie idealnych momentów. Aparat wykonuje zdjęcia sekwencyjne z prędkością aż 15 klatek na sekundę. W nowym produkcie ulepszony został także tryb C-AF, który precyzyjnie podąża z ostrością za obiektami będącymi w ruchu. Na uwagę zasługuje również odchylany w dół dotykowy ekran, który z pewnością sprawdzi się przy robieniu selfie.



Jeszcze do niedawna konsumenci obawiali się, jak zmiana właściciela jednego z najpopularniejszych producentów aparatów oraz obiektów wpłynie na jego funkcjonowanie. Dzisiaj jest już wiadome, że Olympus Imaging, pomimo transferu do nowej firmy, funkcjonuje bez utrudnień dla klientów, a wszystkie oferowane przez markę usługi są realizowany w normalnym trybie. Warto również dodać, że entuzjaści fotografii i nie tylko, w dalszym ciągu mogą korzystać z porad i wskazówek udzielanych w ramach cyklu spotkań “#lernwitholympus” przez doświadczonych fotografów współpracujących z marką. Pozytywną informacją dla sympatyków Olympusa jest również fakt, że zaplanowane na ten rok premiery nie zostały wstrzymane. Dlatego zgodnie ze strategią, w sierpniu rodzina Olympusa poszerzyła się o super teleobiektyw M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS i aparat OM-D E-M10 Mark IV.



Dostępność i ceny

Sprzedaż premierowych produktów ruszy w połowie sierpnia. Obiektyw M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS będzie dostępny w cenie 5790 PLN, a aparat OM-D E-M10 Mark IV w cenie od 3199 PLN za body. Gwarancję obu produktów można bezpłatnie przedłużyć o 6 miesięcy (dodatkowa gwarancja w kraju zakupu). W tym celu wystarczy zarejestrować sprzęt w serwisie MyOlympus.





























Źródło: Info Prasowe / Olympus