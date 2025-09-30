Opera Neon - do korzystania z sieci i agentycznej AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Norweski producent przeglądarek Opera wprowadza dziś Operę Neon. To przeglądarka stworzona nie tylko do przeglądania sieci, ale także do korzystania z agentycznej AI, która działa w imieniu użytkownika i wspiera go w pracy nad złożonymi projektami. Opera Neon wykracza poza proste rozmowy z czatem AI, umożliwiając wykonywanie zadań, kodowanie i dostarczanie wyników przez sztuczną inteligencję bezpośrednio w przeglądarce. Czynności wykonywane w internecie potrafią być skomplikowane i wiążą się z koniecznością zarządzania wieloma witrynami, dokumentami, interakcjami z AI oraz klasycznymi wyszukiwaniami. Opera Neon wprowadza funkcję Tasks (Zadania), która pozwala organizować i wykonywać wszystkie te działania w jednym kontekście.







Zadania to samodzielne przestrzenie robocze, które rozumieją kontekst i umożliwiają korzystanie z AI do analizowania, porównywania i działania na wielu źródłach jednocześnie. Można to traktować jako stworzenie przez Opera Neon, mini-przeglądarki dla każdego z twoich zadań, gdzie AI rozumie, co robisz, i pomaga w tym kontekście – bez dostępu do innych informacji z twojej przeglądarki.



Opera Neon oferuje również Cards (Karty) – są to wielokrotnego użytku prompty, które można stosować i łączyć z innymi kartami. To jak posiadanie talii ulubionych zachowań AI, gotowych do użycia, gdy są potrzebne. Porównanie produktów w różnych kartach? Wystarczy dodać karty pull-details + comparison-table do swojego polecenia. Jest potrzeba zrobienia podsumowania czy notatek ze spotkania? Połączenie kart key-decisions + action-items + follow-ups, a Opera Neon przechwyci to, co ważne, w odpowiednim formacie. Opera Neon umożliwia tworzenie własnych, spersonalizowanych kart lub korzystanie z kolekcji stworzonych przez społeczność, dostępnych w sklepie z kartami. Dzięki kartom nie ma konieczności za każdym razem wpisywania swoich poleceń od początku. Karty również oferują gotowy zestaw promptów, które ułatwiają szybkie uzyskanie pożądanych rezultatów.



Przeglądarka, która może działać w twoim imieniu

Opera Neon umożliwia przeglądania opartego na agencie AI. Dzięki funkcji Neon Do, Opera może otwierać nowe karty, zamykać inne i wykonywać działania między nimi, nie wychodząc poza kontekst określonego zadania. Neon Do działa tam, gdzie wiele innych agentów AI nie może – bezpośrednio w Twojej przeglądarce, a nie tylko w chmurze.



Po aktywacji Neon Do w ramach zadania, zaczyna działać w Twojej sesji przeglądarki, w której jesteś już zalogowany. Nie ma potrzeby udostępniania haseł usługom w chmurze czy wielokrotnego uwierzytelniania.



Neon Do porusza się po sieci na polecenie użytkownika – sprawdza wiele stron, porównuje informacje, wypełnia formularze, zbiera dane z witryn w ramach konkretnego zadania. Niektóre działania mogą wymagać interakcji z użytkownikiem – wtedy Neon zatrzymuje się i czeka na Twoją reakcję. Przeglądanie odbywa się lokalnie, w sposób widoczny i w czasie rzeczywistym. Możesz je wstrzymać, kierować nim lub przejąć kontrolę w dowolnym momencie. To tak, jakby asystent siedział obok Ciebie przy komputerze, a nie logował się na Twoje konta zdalnie.



Przeglądarka stworzona przez ekspertów

Opera wynalazła karty, Speed Dial, wbudowane blokery reklam i pierwszą prawdziwą przeglądarkę mobilną. Opera od zawsze stawiała na innowacje – to podejście wciąż kształtuje jej produkty. Dzięki Opera Neon, oprócz zaawansowanych możliwości AI, użytkownicy otrzymują starannie dopracowaną przeglądarkę do codziennego użytku, która dziedziczy najlepsze funkcje Opery i opiera się na trzech dekadach doświadczenia w obsłudze setek milionów użytkowników na całym świecie. Opera Neon to kolejny krok milowy Opery – połączenie sprawdzonej, w pełni funkcjonalnej przeglądarki z zaawansowaną, a zarazem przydatną sztuczną inteligencją, stworzoną z myślą o profesjonalistach, którzy żyją i pracują online.



Dostępność

Opera Neon to produkt premium oparty na subskrypcji, przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników. Pierwsi użytkownicy otrzymują dostęp już dziś, a kolejne zaproszenia będą wysyłane wkrótce. Aby doświadczyć, co naprawdę potrafi agentyczna przeglądarka, odwiedź stronę operaneon.com i dołącz do listy oczekujących, aby zarezerwować swoje miejsce.





























źródło: Info Prasowe - OPERA