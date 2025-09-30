2025-09-30 14:58
Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded dla PC

Obrazek Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded dla PC

Kontroler Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded został zaprojektowany tak, aby wspierać gracza niezależnie od stylu i gatunku. Sprawdzi się szczególnie w grach walki, strzelankach i RPG. Wyposażono go moduły z technologią Halla, zapewniającą precyzję bez dryftu oraz pełną dokładność wprowadzania danych. Użytkownik kontrolera ma do dyspozycji trzy moduły i jedenaście wymiennych komponentów, w tym różne drążki analogowe (dostępne są dwie standardowe nasadki, jedna nasadka kopułkowa i jeden drążek snajperski) oraz może wybrać spośród dostępnych trzech padów kierunkowych. Dzięki temu każdy może dopasować kontroler do własnych preferencji.



Pro BFG Reloaded oferuje też cztery programowalne przyciski szybkiej akcji z tyłu, zapewniające krótszy czas reakcji i lepszą kontrolę. Marka Victrix opatentowała również 5-stopniowe spusty z efektem Halla i trybem Hair-Trigger, które pozwalają regulować czułość. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy FPS oczekujących błyskawicznych reakcji.

Do 20 godzin grania w trybie bezprzewodowym i aplikacja
Gracze mogą dostosować swoje preferencje związane z kontrolerem za pomocą bezpłatnej aplikacji Victrix Control Hub, dostępnej na konsole Xbox i Windows, aby zmienić przypisanie przycisków, zoptymalizować spusty, dostosować martwe strefy i nie tylko. Ulepszone, teksturowane uchwyty kontrolera i ergonomiczna konstrukcja zapewniają maksymalny komfort podczas długich sesji grania. Ponadto gracze mogą cieszyć się nawet 20 godzinami bezprzewodowej rozgrywki na jednym ładowaniu dzięki wbudowanemu akumulatorowi i zasięgowi o niskim opóźnieniu do 9 metrów. Do rozgrywek turniejowych służy szybki, pleciony kabel USB-C o długości 3 metrów, zapewniający niezawodną wydajność przewodową.

Kontroler jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy umożliwiający kontrolowanie kursora myszy i na przykład zarządzanie pulpitem bez odrywania rąk od urządzenia. Z tego względu Fightpad nie jest dołączony do kontrolera Victrix Pro BFG Reloaded – PC Edition i jest sprzedawany oddzielnie.

Victrix Pro BFG Reloaded w wersji PC Edition jest już dostępny na stronie turtlebeach.com w przedsprzedaży w cenie 179.99 euro, a jego premiera odbędzie się 26 października 2025 r.

Victrix Pro BFG Reloaded dla graczy PlayStation i Xbox
Po okresie przedsprzedaży wersji kontrolera na PlayStation i Xbox, Victrix Pro BFG Reloaded jest już dostępny dla graczy konsolowych w regularnej sprzedaży w cenie 199.99 euro.




