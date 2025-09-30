Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded dla PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kontroler Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded został zaprojektowany tak, aby wspierać gracza niezależnie od stylu i gatunku. Sprawdzi się szczególnie w grach walki, strzelankach i RPG. Wyposażono go moduły z technologią Halla, zapewniającą precyzję bez dryftu oraz pełną dokładność wprowadzania danych. Użytkownik kontrolera ma do dyspozycji trzy moduły i jedenaście wymiennych komponentów, w tym różne drążki analogowe (dostępne są dwie standardowe nasadki, jedna nasadka kopułkowa i jeden drążek snajperski) oraz może wybrać spośród dostępnych trzech padów kierunkowych. Dzięki temu każdy może dopasować kontroler do własnych preferencji.







Pro BFG Reloaded oferuje też cztery programowalne przyciski szybkiej akcji z tyłu, zapewniające krótszy czas reakcji i lepszą kontrolę. Marka Victrix opatentowała również 5-stopniowe spusty z efektem Halla i trybem Hair-Trigger, które pozwalają regulować czułość. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy FPS oczekujących błyskawicznych reakcji.



Do 20 godzin grania w trybie bezprzewodowym i aplikacja

Gracze mogą dostosować swoje preferencje związane z kontrolerem za pomocą bezpłatnej aplikacji Victrix Control Hub, dostępnej na konsole Xbox i Windows, aby zmienić przypisanie przycisków, zoptymalizować spusty, dostosować martwe strefy i nie tylko. Ulepszone, teksturowane uchwyty kontrolera i ergonomiczna konstrukcja zapewniają maksymalny komfort podczas długich sesji grania. Ponadto gracze mogą cieszyć się nawet 20 godzinami bezprzewodowej rozgrywki na jednym ładowaniu dzięki wbudowanemu akumulatorowi i zasięgowi o niskim opóźnieniu do 9 metrów. Do rozgrywek turniejowych służy szybki, pleciony kabel USB-C o długości 3 metrów, zapewniający niezawodną wydajność przewodową.



Kontroler jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy umożliwiający kontrolowanie kursora myszy i na przykład zarządzanie pulpitem bez odrywania rąk od urządzenia. Z tego względu Fightpad nie jest dołączony do kontrolera Victrix Pro BFG Reloaded – PC Edition i jest sprzedawany oddzielnie.



Victrix Pro BFG Reloaded w wersji PC Edition jest już dostępny na stronie turtlebeach.com w przedsprzedaży w cenie 179.99 euro, a jego premiera odbędzie się 26 października 2025 r.



Victrix Pro BFG Reloaded dla graczy PlayStation i Xbox

Po okresie przedsprzedaży wersji kontrolera na PlayStation i Xbox, Victrix Pro BFG Reloaded jest już dostępny dla graczy konsolowych w regularnej sprzedaży w cenie 199.99 euro.





























źródło: Info Prasowe - Turtle Beach