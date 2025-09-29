Sandisk - karta microSD i dysk SSD dla nowego ROG Xbox Ally

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sandisk zaprezentował nowe, certyfikowane rozwiązania pamięci masowej dla graczy, którzy chcą cieszyć się mobilnym i wciągającym doświadczeniem z nowymi urządzeniami ROG Xbox Ally X oraz ROG Xbox Ally. Ekskluzywna karta SANDISK microSD dla ROG Xbox Ally (X) jest już dostępna w przedsprzedaży, a licencjonowany WD_BLACK SN7100X NVMe SSD dla ROG Xbox Ally (X) i PC będzie dostępny w sprzedaży w nadchodzących miesiącach. W erze ogromnych rozmiarów gier i coraz większych bibliotek, rośnie zapotrzebowanie na wydajne i pojemne rozwiązania pamięci masowej.







Dzięki opcji do 4 TB dodatkowej, szybkiej pamięci, certyfikowane rozwiązania Sandisk dla ROG Xbox Ally X oraz ROG Xbox Ally zapewnią graczom szybkie pobieranie oraz możliwość zabrania gier w dowolne miejsce. Nowa, wysokowydajna karta microSD została zaprojektowana specjalnie dla tych urządzeń, a oficjalnie licencjonowany, wewnętrzny dysk SSD oferuje błyskawiczne prędkości odczytu i zapisu.



Dostępność i ceny

• Karta microSD SANDISK dla ROG Xbox Ally (X):

- 512 GB – 254 PLN

- 1 TB – 531 PLN

- 2 TB – 1063 PLN

• WD_BLACK SN7100X NVMe SSD dla ROG Xbox Ally (X) i PC:

- 2 TB – 631 PLN

- 4 TB – 1217 PLN







Karta microSD SANDISK dla ROG Xbox Ally (X)

• Pojemności: 512 GB, 1 TB i 2 TB – do przechowywania nawet 50 gier.

• Specjalnie zaprojektowana dla ROG Xbox Ally X i ROG Xbox Ally – pełna integracja z Xbox.

• Odporność na upadki, wstrząsy i promieniowanie rentgenowskie.

• Szybkie ładowanie dużych gier AAA i płynna rozgrywka dzięki prędkości odczytu do 200 MB/s.

• Ograniczona dożywotnia gwarancja.



WD_BLACK SN7100X NVMe SSD dla ROG Xbox Ally (X) i PC

• Do 4 TB pojemności na nowe i ulubione gry.

• Oficjalnie licencjonowany do gier na Xbox.

• Superszybkie prędkości – do 7 250 MB/s odczytu i 6 900 MB/s zapisu (modele 1TB–2TB).

• Wysoka energooszczędność, idealna do urządzeń przenośnych i laptopów.

• Nowoczesna technologia DRAM-Less PCIe Gen4x4 oraz pamięć SANDISK TLC 3D NAND.

• W zestawie miesięczny dostęp próbny do Xbox Game Pass Ultimate.

















źródło: Info Prasowe - SanDisc