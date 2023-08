Opera nawiązuje współpracę z ASUS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera GX, pierwsza przeglądarka dla graczy, nawiązała współpracę z ASUS i ASUS ROG (Republic of Gamers), renomowaną marką zajmującą się tworzeniem sprzętu gamingowego oraz urządzeń peryferyjnych. Korzystając z nowego modelu partnerstwa dla producentów (OEM), Opera nawiązała współpracę z ASUS w celu opracowania specjalnej edycji Opery GX, wielokrotnie nagradzanej przeglądarki gamingowej, dostosowanej i zoptymalizowanej pod kątem produktów oraz użytkowników Republic of Gamers. Specjalna wersja Opery GX jest także w pełni zintegrowana z ASUS Aura, dzięki czemu oferuje ekskluzywne funkcjonalności i dodatki związane ze światem ROG jak np. tapety, muzykę w tle, dźwięki oraz wyjątkowy content, jak np. grę Electro Punk.







Opera GX ROG wykracza daleko poza możliwości tradycyjnych przeglądarek, posiada nie tylko ograniczniki procesora, pamięci RAM i przepustowości sieci, ale także niezliczone opcje dostosowywania poprzez motywy kolorystyczne GX Mods. Jest zintegrowana z popularnymi platformami takimi jak Discord czy Twitch. Natomiast pasek boczny przeglądarki zapewnia natychmiastowy dostęp do komunikatorów oraz aplikacji społecznościowych, w tym TikToka, WhatsAppa i Instagrama.



— Nasz innowacyjny model partnerstwa dla Producentów Oryginalnego Sprzętu (OEM) pozwala nam współpracować z największymi markami gamingowymi, takimi jak ASUS ROG. Naszym celem jest stworzenie naprawdę wyróżniających się funkcjonalności i rozwiązań w przeglądarkach, które utrzymają interakcje graczy ze światem swojej ulubionej marki, niezależnie od tego, czy grają, rozmawiają ze znajomymi, albo robią zakupy. — powiedział Mattijs de Valk, VP of Business Development Gaming w Opera. — Wraz z ASUS nawiązaliśmy partnerstwo technologiczne ukierunkowane na osiągnięcie najlepszej synergii pomiędzy ekosystemem Opery GX a produktami ASUS.



Opera GX jest w pełni zintegrowana z ASUS Aura Sync, umożliwiając użytkownikom personalizację i synchronizację efektów świetlnych RGB na sprzęcie ASUS. Mogą tworzyć niestandardowe efekty świetlne i animacje, które dynamicznie reagują za każdym razem, gdy otwierają kartę, otrzymują wiadomość lub pobierają plik.



Aby cieszyć się pełnią możliwości ASUS-a i dołączyć do grona 22 milionów użytkowników Opery GX, wystarczy pobrać przeglądarkę Opera GX ROG już teraz.











Źródło: Info Prasowe - OPERA