PNY prezentuje wersje SLIM kart graficznych NVIDIA® GeForce RTX 50

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma PNY ogłosiła dziś premierę trzech nowych kart graficznych z serii GeForce RTX 50 Slim. Zostały one zaprojektowane tak, aby oferować pełną moc architektury NVIDIA Blackwell w ultrakompaktowej, dwuslotowej obudowie. Nowe modele – RTX 5080, RTX 5070 Ti oraz RTX 5070 – łączą bezkompromisową wydajność z innowacyjną konstrukcją, idealną dla fanów komputerów o niewielkich gabarytach. Nowe karty graficzne PNY z serii Slim wyróżniają się smukłą konstrukcją wyposażoną w dwa wentylatory w każdym z modeli GPU. Zajmując jedynie dwa sloty w obudowie, stają się jednymi z najbardziej kompaktowych kart dla entuzjastów dostępnych obecnie na rynku, przypominając pod tym względem modelom NVIDIA Founders Edition.







Smukła konstrukcja, niezakłócone możliwości

Oparte na architekturze NVIDIA Blackwell, procesory graficzne GeForce RTX z serii 50 otwierają nowe możliwości przed graczami i twórcami contentu. Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej wspieranej przez AI, użytkownicy mogą liczyć na nową jakość oprawy wizualnej i fotorealizm w gamingu. Technologia NVIDIA DLSS 4 pozwala na znaczny wzrost wydajności, a platforma NVIDIA Studio wspiera procesy kreatywne, umożliwiając błyskawiczne generowanie obrazów. Konstrukcje PNY bazują na projekcie referencyjnym NVIDIA, który wzbogacono o autorskie, wydajne systemy chłodzenia. Dzięki temu udało się zamknąć pełny potencjał modeli RTX 5080, 5070 Ti i 5070 w znacznie mniejszej formie. To optymalne rozwiązanie dla płyt głównych mATX oraz wszystkich użytkowników, którzy wymagają topowych osiągów w ograniczonej przestrzeni obudowy komputerowej.



Mały, ale wariat? Mistrzowski układ chłodzenia

Inżynierowie PNY całkowicie przebudowali system termiczny, stosując dwa duże wentylatory o średnicy 120 mm, masywną komorę parową oraz aluminiowy backplate. Dzięki temu karty Slim zapewniają doskonałe odprowadzanie ciepła i wysoką kulturę pracy, pozostając niezwykle cichymi nawet pod dużym obciążeniem. Użytkownicy mogą dodatkowo personalizować parametry pracy kart za pomocą oprogramowania VelocityX Software, które pozwala na precyzyjne sterowanie taktowaniem zegarów, modyfikację ustawień wentylatorów czy bieżący monitoring wydajności oraz temperatur.



Nowa jakość w kompaktowych buildach

Seria Slim to odpowiedź na potrzeby ery AI. Karty wyposażono w wyspecjalizowane rdzenie Tensor, które zapewniają transformacyjne możliwości w grach, aplikacjach kreatywnych i codziennej pracy. Dzięki architekturze Blackwell gracze mogą liczyć na płynną rozgrywkę w najbardziej wymagających tytułach AAA, korzystając z ultra-szybkiej pamięci i niespotykanej dotąd stabilności.



Nie mogło zabraknąć AI!

Procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX zostały zaprojektowane z myślą o erze sztucznej inteligencji. Wyposażono je w wyspecjalizowane rdzenie Tensor AI, które oferują najwyższą wydajność oraz przełomowe możliwości w grach, aplikacjach kreatywnych, pracy biurowej i wielu innych obszarach. Dzięki technologii RTX użytkownicy mogą już dziś – i z myślą o przyszłości – w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji na komputerach z systemem Windows.



PNY GeForce RTX 5080 16GB Slim Dual-Fan 2-Slot Graphics Card

● 16GB GDDR7 (256-bit)

● 120mm Dual-Fan, 2-Slot

● 11.8” x 5.9” x 1.6” (300 x 150 x 40mm)

● Bazowe taktowanie: 2295 MHz / Taktowanie Boost: 2617 MHz (2730 MHz dla

modelu non-OC)

● PCI Express 5.0

● (x3) DisplayPort and (x1) HDMI



PNY GeForce RTX 5070 Ti 16GB Slim Dual-Fan 2-Slot Graphics Card

● 16GB GDDR7 (256-bit)

● 120mm Dual-Fan, 2-Slot

● 11.4” x 5.9” x 1.6” (290 x 150 x 40mm)

● Bazowe taktowanie: 2295 MHz / Taktowanie Boost: 2452 MHz (2572 MHz dla

modelu non-OC)

● PCI Express 5.0

● (x3) DisplayPort and (x1) HDMI



PNY GeForce RTX 5070 12GB Slim Dual-Fan 2-Slot Graphics Card

● 12GB GDDR7 (192-bit)

● 100mm Dual-Fan, 2-Slot

● SFF-Ready Enthusiast GeForce Card

● 11.4” x 5.0” x 1.6” (290 x 128 x 40mm)

● Bazowe taktowanie: 2325 MHz / Taktowanie Boost: 2512 MHz (2587 MHz dla

modelu non-OC)

● PCI Express 5.0

● (x3) DisplayPort and (x1) HDMI



Product Availability

Karty z serii PNY GeForce RTX 50 Slim będą oferowane w wersjach OC oraz podstawowych od lutego 2026. Karty będą dostępne we wszystkich największych sklepach z elektroniką w Polsce. Ich ostateczne ceny nie są jeszcze ustalone, dlatego zachęcamy do aktualizacji wpisów, kiedy się one pojawią na stronach sklepowych i kartach produktowych.

















źródło: Info Prasowe - PNY