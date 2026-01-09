Acer - Predator 5G CPE, routery mesh Wi-Fi 7 i mobilny hotspot

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer, podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas, rozszerzył ofertę urządzeń sieciowych o cztery nowe produkty. Wśród nich znalazły się: Predator Connect X7S 5G CPE, Acer Connect Ovia T360 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh Router, Acer Connect Ovia T520 Wi-Fi 7 Tri-Band Mesh Router oraz Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi. Urządzenia zaprojektowano z myślą o szybkich, stabilnych i bezpiecznych połączeniach dla inteligentnych domów, graczy, pracowników hybrydowych oraz osób często podróżujących. Z myślą o graczach i użytkownikach nastawionych na wydajność, Predator Connect X7S 5G CPE oferuje łączność 5G z prędkością pobierania do 4.67 Gbps, co ma ułatwiać realizację bardziej wymagających scenariuszy związanych z graniem i streamingiem także w miejscach z ograniczonym dostępem do internetu światłowodowego. Model wspiera trójzakresowe Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz), aby pomagać w utrzymaniu niskich opóźnień i wysokiej przepustowości w całym domu.







Funkcja Advanced Multi-Link Operation (MLO) oraz prędkości Wi-Fi 7 do 5 764 Mbps mają dodatkowo poprawiać responsywność poprzez jednoczesne wykorzystanie wielu pasm i stabilizację połączeń, gdy aktywnych jest wiele urządzeń. Urządzenie wyposażono też w Hybrid Quality of Service (QoS) kompatybilny z Intel Killer Prioritization Engine, co ma pomagać w optymalizacji przepustowości dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia i obciążających łącze - takich jak gry online, streaming wideo czy usługi chmurowe.



Predator Connect X7S obsługuje 5G lub 4G LTE z wykorzystaniem karty Nano-SIM i został wyposażony w wiele anten dla mocniejszego odbioru sygnału. Może korzystać z połączenia mobilnego jako łącza głównego, jednocześnie umożliwiając przełączenie na zapasowe łącze 2,5 Gbps Ethernet WAN, co wspiera ciągłość połączenia podczas grania, streamingu i obsługi inteligentnego domu.



Acer Connect Ovia T360 (dual-band) i T520 (tri-band): Wi-Fi 7 mesh dla inteligentnego domu i małego biura

Acer Connect Ovia T360 to router mesh Wi-Fi 7 w konfiguracji dual-band, zapewniający łączność w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz. Według specyfikacji pojedynczy węzeł ma pokrywać do 90 m², co czyni go rozwiązaniem odpowiednim dla typowych mieszkań i mniejszych domów, gdzie kluczowa jest stabilna, codzienna łączność. Acer Connect Ovia T520 to wariant tri-band Wi-Fi 7, który dodaje pasmo 6 GHz obok 5 GHz i 2.4 GHz. Każdy węzeł ma pokrywać do 110 m², z myślą o większych przestrzeniach lub środowiskach z większą liczbą urządzeń podłączonych równocześnie. Router wspiera prędkości Wi-Fi 7 do 5764 Mbps, aby sprostać bardziej wymagającym obciążeniom związanym ze streamingiem i grami.



Oba routery zaprojektowano tak, aby rozszerzać zasięg i ograniczać „martwe strefy” Wi-Fi w domach oraz małych biurach, zapewniając bardziej spójną łączność pomiędzy pomieszczeniami. Wspierają też funkcje Wi-Fi 7, w tym Multi-Link Operation (MLO), które mogą obniżać opóźnienia i zwiększać przepustowość dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu wielu pasm. Minimalistyczna forma ma ułatwiać dopasowanie urządzeń do nowoczesnych wnętrz, a dedykowane porty WAN i LAN pozwalają zapewnić połączenia przewodowe o wysokiej przepustowości dla urządzeń takich jak smart TV, konsole do gier czy komputery stacjonarne. W konfiguracji multi-mesh można dodawać kolejne węzły, aby poszerzać zasięg, a automatyczne przełączanie między węzłami ma wspierać płynniejsze „roamingowanie” podczas przemieszczania się po domu lub biurze.



Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi: szybka łączność wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz

Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi to kompaktowy, przenośny hotspot, który udostępnia połączenie mobilne laptopom, tabletom i smartfonom, obsługując do 16 urządzeń jednocześnie przez dwuzakresowe Wi-Fi 6. Został zaprojektowany z myślą o osobach, które potrzebują stabilnej, szybkiej łączności w ruchu - w podróży służbowej, podczas dojazdów, na wydarzeniach lub gdy chcą współdzielić dostęp z rodziną, znajomymi czy współpracownikami. Router oferuje czas pracy baterii do 15 godzin typowego użytkowania, co pozwala na pełny dzień pracy bez stałego zasilania. Urządzenie obsługuje różne formaty SIM - Nano-SIM, eSIM oraz Virtual SIM (vSIM) - aby ułatwiać dostęp do 5G u różnych operatorów i w różnych regionach. Może też działać w trybie WISP (Wi-Fi Internet Service Provider), łącząc się z istniejącym punktem dostępowym Wi-Fi i dalej dystrybuując łączność do innych urządzeń. Użytkownicy mogą przechowywać wiele profili eSIM i przełączać operatorów w razie potrzeby podczas podróży.



Dołączona stacja dokująca pozwala wykorzystywać M4D jako kompaktowy router domowy lub biurowy - z portem RJ45 LAN dla urządzeń przewodowych oraz funkcją USB tethering dla systemów Windows, macOS, ChromeOS i Linux. Po stronie bezpieczeństwa urządzenie wspiera szyfrowanie WPA2/WPA3, zapory sieciowe, blokadę SIM, blokadę PIN ekranu oraz możliwość używania VPN, aby pomagać w ochronie danych. Dzięki automatycznym aktualizacjom oprogramowania OTA (over-the-air) M4D ma zapewniać łączność i ochronę przy minimalnym nakładzie działań po stronie użytkownika.



Bezpieczeństwo i proste zarządzanie w urządzeniach Predator i Acer Connect Ovia

W całej nowej linii Predator oraz Acer Connect Ovia kluczowymi założeniami są łatwe zarządzanie i bezpieczeństwo. Wszystkie trzy produkty wspierają obsługę przez aplikację Acer Connect, która umożliwia konfigurację sprzętu, dodawanie węzłów mesh, przegląd podłączonych urządzeń oraz ustawienia dostępu gościnnego z poziomu smartfona. Zapewniają też spójny zestaw funkcji bezpieczeństwa, obejmujący m.in. szyfrowanie WPA3, wsparcie dla VPN, kontrolę rodzicielską i opcje zapory sieciowej, aby pomagać w ochronie domowych sieci i urządzeń przed zagrożeniami online.



Ceny i dostępność

Predator Connect X7S 5G CPE będzie dostępny w regionie EMEA w maju, w cenie od 349 EURO.

Acer Connect Ovia T360 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh Router będzie dostępny w regionie EMEA w kwietniu 2026 r., w cenie od 80 EURO (1-pack), 150 EURO (2-pack) i 220 EURO (3-pack).

Acer Connect Ovia T520 Wi-Fi 7 Tri-Band Mesh Router będzie dostępny w regionie EMEA w lipcu 2026 r., w cenie od 160 EURO (1-pack), 300 EURO (2-pack) i 450 EURO (3-pack).

Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi będzie dostępny w regionie EMEA w czerwcu 2026 r., w cenie od 250 EURO.

































