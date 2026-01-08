RoboCop wkracza do akcji w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeden z najbardziej kultowych filmów akcji lat 80. – RoboCop nadciąga do World of Tanks wprowadzając ekskluzywną, ograniczoną czasowo współpracę. Od 15 do 29 stycznia czołgiści będą mogli zanurzyć się w surowej, cybernetycznej rzeczywistości Starego Detroit w Specjalnej Przepustce bitewnej: RoboCop. W ramach wydarzenia gracze zrekrutują do swoich załóg ikonicznych bohaterów z filmu RoboCop w roli dowódców, a także odblokują tematyczne malowania, inskrypcje, style 2D i inne elementy oparte na niezapomnianych momentach z filmu.







Zgodnie z tradycją Przepustek bitewnych World of Tanks, w grze czekał będzie specjalny czołg inspirowany filmem. OCP Peacekeeper, unikatowy, cybernetyczny pojazd IX poziomu w służbie prawa, zaprojektowany we współpracy z Omni Consumer Products (OCP). Dzięki potężnemu arsenałowi stworzonemu, aby przeciwstawić się wszystkim niebezpieczeństwom ulic Starego Detroit, OCP Peacekeeper to efektywna broń do walki z przestępczością, która umożliwi budowę lepszego jutra dla Delta City.



Wraz z czołgiem, gracze będą mogli zrekrutować szóstkę bohaterów z uniwersum RoboCop – trójkę obrońców porządku i trzech agentów chaosu. Każda z postaci charakteryzuje się własnym, zgodnym z fabułą filmu stylem oraz tematycznymi kwestiami dialogowymi. W skład członków załogi wchodzą:

• RoboCop – cybernetyczny funkcjonariusz organów ścigania nawiedzany przez echa swojej przeszłości

• Anne Lewis – opanowana i trzymająca się zasad funkcjonariusza, charakteryzująca się lojalnością i silnym kompasem moralnym

• Sierżant Reed – doświadczony i niezachwiany dowódca, który utrzymuje porządek w obliczu ciągłej presji

• Leon Nash – niebezpieczny lider gangu, którego zamiłowanie do przemocy pozostawia po sobie spustoszenie

• Bob Morton – knujący i rządny władzy oportunista

• Emil Antonowsky – kochający chaos kryminalista napędzany przemocą i zniszczeniem



W ręce graczy trafi również kolekcja nowych stylów 2D „Przestrzegać prawa”, RoboTank” i „Delta Cit” oferująca inspirujące warianty pojazdów, które przeniosą walkę na ulice Starego Detroit. Przez całe wydarzenie dowódcy będą mogli podjąć się serii specjalnych misji, których ukończenie zapewni dodatkowe nagrody. Widzowie na platformie Twitch mogą również odblokować tematyczne dropy, w tym dodatkowe elementy 2D i ograniczoną czasowo zawartość dostępną na kanałach wybranych twórców.



Czas wytoczyć działa, pamiętając o trzech głównych dyrektywach: Służyć zaufaniu publicznemu. Chronić niewinnych. Przestrzegać prawa.





























