POCO M5 – Mistrz Wydajności

POCO, marka popularna wśród młodych fanów technologii z całego świata, zaprezentowała POCO M5 – smartfon stworzony z myślą o graczach. Zaawansowany chipset MediaTek Helio G99, zastosowany w nowym smartfonie POCO M5 sprawia, że gry działają bardzo płynnie. Zbudowany w procesie technologicznym 6 nm, ośmiordzeniowy procesor zawiera dwa wysokowydajne rdzenie Cortex-A76, taktowane zegarem do 2,2 GHz, które współpracują z procesorem graficznym Arm Mali-G57. Oprogramowanie Game Turbo 5.0 inteligentnie kontroluje i optymalizuje pracę CPU, GPU i pamięci, aby zapewnić stabilną rozgrywkę nawet w mocno obciążających grach. System potrafi rozpoznać, czy użytkownik jest w trakcie gry i działa tak, żeby nadchodzące w tym czasie wiadomości i SMS-y nie przeszkadzały w rozgrywce.







Wyświetlacz typu DynamicSwitch, o maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz, automatycznie zmienia parametry w zależności od rodzaju wyświetlanej aplikacji. Podczas gier dostosowuje się do bardzo szybkiej częstotliwości odświeżania, a w trakcie odtwarzania wideo wraca do standardowych 30 klatek na sekundę. Pozwala to zaoszczędzić energię, a także zapewnić płynną i dłuższą rozgrywkę przy maksymalnym wykorzystaniu baterii.



6.58-calowy ekran DotDrop Full HD+ wiernie prezentuje barwy i wyświetla wyraźne detale. Dzięki wysokiej częstotliwości próbkowania dotyku 240 Hz, POCO M5 zapewnia komfort użytkowania, a jego interfejs jest bardzo responsywny, czyli błyskawicznie reaguje na dotyk. Nowy smartfon POCO ma również inne praktyczne funkcje, jak choćby automatyczne zwiększanie jasności ekranu w świetle słonecznym, co pozwala na wygodne korzystanie z urządzenia na zewnątrz, np. w parku lub na plaży.



POCO M5 ma aż trzy tylne aparaty: główny 50 MP, czujnik głębi 2 MP oraz makro 2 MP, których pracę wspierają algorytmy sztucznej inteligencji. Z przodu zastosowano aparat 5 MP do selfie i wideo-rozmów. Wspomnieć trzeba jeszcze o baterii 5000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 18 W, która pozwala komfortowo pracować i bawić się cały dzień po naładowaniu do pełna.



Ceny i dostępność

POCO M5 będzie dostępny w Polsce od 5 września 2022 r. w salonach Xiaomi Store, online na: mi-home.pl, mimarkt.pl oraz mi-store.pl oraz u partnerów rynkowych: Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish, X-Kom w dwóch wersjach pamięci:

• POCO M5 4/64 – 849 PLN

• POCO M5 4/128 – 999 PLN



Promocja na start

Tylko od 5.09.2022 do 7.09.2022 włącznie, czyli przez 3 dni od premiery, POCO M5 jest dostępny z rabatem w wysokości 100 PLN w promocji na start sprzedaży. Ilość dostępnych urządzeń ograniczona. Dostępność urządzeń w poszczególnych punktach sprzedaży może się różnić. Regulamin promocji dostępny w sklepach.































Źródło: Info Prasowe / POCO