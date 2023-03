Palit i Gainward - nowe modele GeForce RTX 4070 i RTX 4080

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria kart graficznych Palit JetStream wzbogaci się o nowe modele: GeForce RTX 4080 oraz 4070 Ti. Nowa generacja JetStream to schludna konstrukcja w kolorze jet-black oraz odnowiony i usprawniony system chłodzenia. Karty nie mają podświetlenia RGB, a zatem idealnie wpasują się do komputerów o ciemnej stylistyce. Nowe wiatraki Gale Hunter Fan zapewniają skoncentrowany przepływ powietrza, a ultraszeroka miedziana podstawa dostarczy niską temperaturę. Karty RTX 4080 JetStream będą dostępny w sprzedaży już na początku kwietnia, natomiast karty RTX 4070 Ti JetStream pojawią się w sklepach pod jego koniec.







Gainward natomiast do swojej oferty wprowadzi zupełnie nową serię Panther. Seria pozbawiona nadmiernych dodatków skupi się na dostarczeniu kart graficznych o wysokim stosunku ceny do jakości. Minimalistyczna estetyka sprawdzi się doskonale w przypadku osób, które nie przepadają za designem opartym na podświetleniu RGB. Całość uzupełniona zostanie autorskimi technologiami takimi jak wiatraki Cyclone ze specjalnymi łopatkami Wing Tip, które zapewnią optymalną wydajność termiczną.



Kart graficznych Gainward GeForce RTX 4080 Panther możemy spodziewać się w sklepach już na początku kwietnia, a GeForce RTX 4070 Ti Panther zagości w nich na jego końcu.

















Źródło: Info Prasowe / GammaPR