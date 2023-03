realme - Wpadnij na Geek Week, podejmij wyzwanie i zgarnij nagrody

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od dziś do niedzieli 26 marca wszyscy entuzjaści gier, e-sportu, fantastyki, anime oraz cosplay mogą bezpłatnie wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu organizowanym w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie. Geek Week to inicjatywa skierowana do fanów tematyki „geekowskiej”, która organizowana jest w całej Polsce. Na miejscu czekają liczne atrakcje, w tym konkursy organizowane przez realme, których zwycięzcy otrzymają m.in. bezprzewodowe słuchawki marki – Buds Air 3S. Wydarzenie potrwa do godziny 18:00 w niedzielę 26 marca, a wyjątkową przestrzeń można odwiedzać zarówno dziś, jak i w sobotę od godziny 9:00 do 21:00.







Na wszystkich uczestników szczecińskiej edycji Geek Week w Centrum Handlowym Galaxy (aleja Wyzwolenia 18/20) czekają:

- stanowiska gamingowe,

- strefa retro ze starymi konsolami oraz flipperami,

- strefa gier planszowych,

- strefy gastronomiczne z przysmakami z Japonii,

- występy sceniczne i spotkania z influencerami.



Marka realme, która jest partnerem wydarzenia, przygotowała specjalne zmagania ze świata gier mobilnych, których laureaci otrzymają wyjątkowe nagrody – w tym bezprzewodowe słuchawki oraz zestawy gadżetów. Zadaniem uczestników jest osiągnięcie najlepszego czasu w wyścigowej grze Asphalt 8. Konkursy organizowane przez markę odbędą się odpowiednio:

- piątek (24 marca) w godzinach 14:00-20:00

- sobota (25 marca) w godzinach 10:00 – 18:00

- niedziela (26 marca) w godzinach 10:00-14:00











