Genesis KRYPTON 750, czyli dwie myszy w jednej...

Ostatnio zapanowała moda na ultralekkie myszy, których korpus przypomina ser szwajcarski, a wszystko po to, by jak najbardziej zbić ich wagę. Wiadomo, czym mniejsza masa, tym mocniejsza siła potrzebna do przesunięcia gryzonia, a to znów przekłada się na szybszy czas reakcji w grze. Ale czasami mamy dość polowania na Headshot’y w Counter Strike i chcemy pograć w coś spokojniejszego, co potrzebuje dobrego wyczucia ruchu pod dłonią i wtedy przydałoby się mieć drugą, cięższą mysz w zapasie, gdyby jeszcze posiadała system dobierania wagi za pomocą ciężarków, to już by była pełnia szczęścia. No ale dwie porządne myszy, to już może oznaczać spory wydatek... Jednak niekoniecznie, bo oto znana już do wielu lat na rynku marka Genesis, proponuje nam urządzenie "dwa w jednym", czyli model KRYPTON 750.





