Panasonic TOUGHBOOK 40 - Nowa Era Technologii AI

Model TOUGHBOOK 40mk2, wyposażony w jednostkę przetwarzania neuronowego Intel AI Boost (NPU), znacznie poprawia efektywność i precyzję pracy mobilnych pracowników w różnych sektorach. Dzięki samodzielnym możliwościom AI, które nie wymagają połączenia z siecią, nowy TOUGHBOOK oferuje kolejny poziom wzrostu produktywności, pomagając w szybszej analizie usterek, dostarczaniu informacji oraz wykonywaniu zadań administracyjnych. Jako jeden z pierwszych wytrzymałych notebooków z systemem Windows 11 Pro, oferujący możliwości przetwarzania AI na krawędzi, nowy 14-calowy TOUGHBOOK 40 wykorzystuje procesor Intel Core Ultra 5 135H (z technologią Intel vPro). Dla tych, którzy potrzebują wyjątkowej wydajności w najbardziej wymagających zastosowaniach, opcjonalny procesor Intel Core Ultra 7 165H (z technologią Intel vPro) zapewnia dodatkowy wzrost mocy obliczeniowej.







Oba procesory są wyposażone w dedykowany chipset AI, który umożliwia zbieranie, przechowywanie i analizowanie danych za pomocą sztucznej inteligencji, bez konieczności przesyłania danych do chmury i ich pobierania. Dzięki temu, ogólna wydajność i moc obliczeniowa urządzenia pozostają niezmienione. Jest to szczególnie przydatne dla pracowników serwisowych w terenie i personelu wojskowego, zwłaszcza tych pracujących w odległych miejscach bez dostępu do połączeń komórkowych lub bezprzewodowych, aby korzystać z AI do zwiększenia efektywności i zmniejszenia błędów w przechwytywaniu danych.



Na przykład, pracownicy terenowi mogą wykorzystać technologię komputerowego rozpoznawania obrazu wspomaganą przez AI oraz kamerę urządzenia do precyzyjnego wskazywania miejsc, gdzie powinny być połączenia przewodów, mając jednocześnie dostęp do schematów okablowania i diagramów na swoim urządzeniu. Dodatkowo, procesory AI mogą automatycznie generować raporty z inspekcji, co znacząco redukuje czas i zasoby administracyjne potrzebne w terenie. Procesor Intel Core Ultra 5 135H w TOUGHBOOK 40mk2 wyposażony jest w jednostkę przetwarzania grafiki Intel Arc, co zapewnia wyświetlanie wysokiej jakości grafiki oraz wizualizacji generowanych przez AI.



Przyszłościowa łączność

TOUGHBOOK 40mk2 oferuje wyjątkowo zaawansowaną łączność jako jeden z pierwszych wytrzymałych notebooków wyposażonych w najnowszą specyfikację Intel Wi-Fi 7 BE200. Wyższe prędkości łączności (do 5.8 Gbps, ponad 2 razy szybciej niż Wi-Fi 6E) oraz ultra-niska latencja pozwalają pracownikom terenowym na szybkie i niezawodne przesyłanie danych, zarówno w biurze, jak i w bazie terenowej. Dla pracowników w odległych lokalizacjach, nowy TOUGHBOOK 40 oferuje opcjonalną łączność 4G i 5G z obsługą eSIM, zapewniającą niezawodną łączność podczas przemieszczania się.



Wiodąca na rynku wytrzymałość i modułowość

TOUGHBOOK 40mk2 oferuje tę samą wiodącą na rynku wytrzymałość i modułowość, zapewniając nowoczesnym pracownikom mobilnym zrównoważone rozwiązanie, niezależnie od zadania, aplikacji czy środowiska. Najnowszy TOUGHBOOK 40 posiada certyfikat IP66 na odporność na wodę i kurz oraz może działać w temperaturach od -29°C do +63°C, co zapewnia niezakłóconą produktywność. Oprócz wymiennej baterii, pamięci i RAM, model 40mk2 oferuje również cztery dodatkowe obszary rozszerzeń, co zapewnia maksymalną elastyczność.



Zwiększona wydajność graficzna i przetwarzanie na krawędzi wspomagane przez AI nie wpływają na wydajność baterii TOUGHBOOK 40mk2. Model 40mk2 zapewnia do 12 godzin pracy (MobileMark 25) na jednej baterii, co daje współczesnym pracownikom pewność podczas korzystania z aplikacji wymagających dużej mocy.



TOUGHBOOK 40mk2 zostanie wprowadzony na rynek w II kwartale 2024 roku.





























