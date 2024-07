Infinix NOTE 40 Pro+ 5G oraz limitowana seria Racing Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do sprzedaży trafił najwyższy model Infinix z obecnej serii NOTE - NOTE 40 Pro+ 5G z błyskawicznym ładowaniem 100 W i obsługą sieci 5G. Zarówno ten model, jak i NOTE 40 Pro oraz NOTE 40 są teraz dostępne w specjalnej, limitowanej wersji Racing Edition, zaprojektowanej we współpracy ze studiem projektowym należącym do grupy BMW. Tak jak pozostałe smartfony marki z serii NOTE 40, model NOTE 40 Pro+ 5G jest wyposażony w technologię All-Round FastCharge 2.0, z autorskim chipsetem marki Cheetah X1. Nie tylko umożliwia ona szybkie ładowanie telefonu, ale też chroni baterię, umożliwia ładowanie zwrotne, inteligentne ładowanie nocą, w temperaturach do -20°C czy obejściowe. Ładowanie przewodowe 100 W pozwala naładować NOTE 40 Pro+ 5G do 50% w zaledwie 8 minut. Smartfon obsługuje również magnetyczne ładowanie bezprzewodowe.







NOTE 40 Pro+ 5G, dostępny w wersji kolorystycznej Obsidian Black, jest sprzedawany w zestawie z obsługującym magnetyczne ładowanie bezprzewodowe etui MagCase, ładowarką o mocy 100 W z kablem USB, szkłem hartowanym i słuchawkami przewodowymi.



Smartfony Infinix NOTE 40 Pro+ 5G, NOTE 40 Pro i NOTE 40 w wersji Racing Edition zostały zaprojektowane przez należące do Grupy BMW, studio projektowe Designworks, dzięki czemu wyróżniają się designem nawiązującym do estetyki wyścigów samochodowych zarówno obudowy, jak i interfejsu użytkownika. Zastosowane wysokiej jakości materiały nadają smartfonom srebrne wykończenie z metalicznym połyskiem, a charakterystyczne wyścigowe trójkolorowe elementy na wyspie obiektywów – czerwony, niebieski i granatowy – oraz dynamiczne linie, wyścigowe symbole i trójkolorowe motywy w interfejsie nawiązują do wyścigów.



Poza wersjami Racing Edition urządzeń z serii NOTE 40, model NOTE 40 jest również dostępny w nowej wersji kolorystycznej Vintage Green, a oferta modelu NOTE 40 Pro wzbogaci się o kolor Obsidian Black. Do sprzedaży trafił też nowy na polskim rynku model NOTE 40 5G w sugerowanej cenie 1396 PLN, który poza tym, że obsługuje technologię 5G, także jest sprzedawany w zestawie z magnetycznym etui MagCase, ładowarką (w tym wypadku o mocy 33 W) z kablem USB, szkłem hartowanym i słuchawkami przewodowymi.



Nowe smartfony są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix i największych sieciach handlowych w sugerowanej cenie 1996 PLN, natomiast modele NOTE 40 Pro oraz NOTE 40 w specjalnej, limitowanej wersji Racing Edition, zaprojektowanej we współpracy ze studiem projektowym należącym do grupy BMW, dostępne będą w sugerowanych cenach 1996, 1496 i 1196 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Infinix