Patriot P210 - nowa seria niedrogich dysków SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma Patriot, jeden z liderów rynku pamięci, nośników danych i gamingowych peryferiów, zaprezentowała nową serię 2,5-calowych dysków SSD SATA III o nazwie P210. Te dostępne będą w pojemnościach od 128 GB do 2 TB i wkrótce zastąpią dyski z serii P200, oferując lepszą wydajność i opłacalność. Nośniki te zaprojektowano z myślą o niezawodności dla nowych lub modernizowanych komputerów stacjonarnych, ale również laptopów czy konsol, gdzie posłużą za wydajny magazyn danych. Patriot zadbał także o bezpieczeństwo, P210 wyposażony jest we wbudowany czujnik chroniący dysk przed przegrzewaniem i niebezpiecznymi temperaturami i w pełni wspiera S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), czyli system monitoringu, który potrafi wykrywać i raportować błędy oraz przewidywać potencjalne problemy sprzętowe.







Nie zabrakło też obsługi technologii TRIM, sprawiającej, że system wie, które bloki danych nie są już używane, co przekłada się na większą żywotność SSD.



Dyski P210 objęte są trzyletnią gwarancją producenta, dzięki czemu są jednymi z najbardziej niezawodnych i opłacalnych SSD oferowanych na rynku. Dostępne są nawet w 2 TB pojemności, dzięki czemu są idealnym wyborem dla osób budujących swoje systemy PC i entuzjastów planujących złożenie mini PC, gamingowego desktopa/laptopa lub nawet wymieniających dysk w konsoli do gier. Dyski P210 wkrótce pojawią się w sklepach.



Przybliżone ceny:

• 128 GB - ok. 84 PLN

• 256 GB - ok. 134 PLN

• 512 GB - ok. 245 PLN

• 1 TB - ok. 446 PLN

• 2 TB - ok. 920 PLN

























Źródło: Info Prasowe / Patriot