Philips 45B1U6900C - 44.5-cala w proporcji 32:9

Philips prezentuje monitor, który może stanowić alternatywę dla stanowisk dwumonitorowych. Nowy model nosi oznaczenie 45B1U6900C i cechuje się 44.5-calową matrycą o proporcjach 32:9. Korzystanie z dużej przestrzeni roboczej ułatwi zakrzywienie ekranu wynoszące 1500R oraz kąty widzenia na poziomie 178/178 stopni. Rozwiązanie to może przypaść do gustu m.in. osobom pracującym w programach do obróbki wideo, gdzie szeroka przestrzeń robocza przydatna jest np. do wyświetlania tzw. timeline’u. Wyświetlacz jest zgodny z VESA Display HDR 400 oraz otrzymał certyfikat TUV Rheinland Eyesafe RPF 50. Oznacza to, że spełnia on wymagania w zakresie ograniczenia emisji niebieskiego światła. Dzieje się to dzięki na stałe zamontowanemu filtrowi tych częstotliwości. Dodatkowo, monitor został wyposażony w wysuwany z boku uchwyt na słuchawki.







Monitor został wyposażony w wielofunkcyjne złącze USB-C, które pozwala na korzystanie z monitora jako stacji dokującej np. dla laptopa. Po podłączeniu urządzenia źródłowego za pomocą tego portu możliwe jest jednoczesne:

• przesyłanie sygnału obrazu

• przekazywanie danych z podłączonych do monitora urządzeń peryferyjnych

• uzyskanie dostępu do internetu, po podłączeniu kabla RJ45 do złącza w monitorze

• ładowanie baterii urządzenia źródłowego z mocą 100 W.



W 45B1U6900C zastosowano również przełącznik KVM. Daje to możliwość podłączenia i sprawowania kontroli nad dwoma komputerami. Rozwiązanie takie może być wykorzystywane np. w pracy zdalnej, gdzie przydatne będzie przełączanie się między służbowym sprzętem a urządzeniem prywatnym. Pozycję wyświetlacza na biurku można regulować dzięki ergonomicznej podstawie. Pozwala ona na: dostosowanie wysokości o 150 mm, obrót panelu o 45 stopni w obie strony oraz pochylenie ekranu w zakresie od -5 do 15 stopni.



Dostępność i cena

Monitor jest już dostępny w sklepach w sugerowanej cenie 5107 PLN.

































