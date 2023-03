XPG CYBERCORE II Platinum z certyfikatem ATX3.0 i PCIe 5.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gamingowa marka XPG, należąca do ADATA, ogłosiła dziś globalną premierę najnowszej odsłony swojej modułowej serii zasilaczy z certyfikatem Platinum - XPG CYBERCORE II. XPG oferuje dwa nowe modele zasilaczy o ogromnej mocy odpowiednio 1000W i 1300W, dzięki czemu mogą one zaspokoić potrzeby wymagających twórców i graczy nastawionych na wydajność. Świetnie sprawdzą się też do stacji roboczych opartych na ATX, wyposażonych w najnowsze, high-endowe układy GPU. Obie wersje są zgodne ze standardem ATX3.0 i posiadają złącze PCIe 5.0 12VHPWR (12+4 Pin), a także rozwiązanie termiczne zaprojektowane we współpracy z firmą Nidec. Seria ta oferuje jedne z najchłodniejszych i najcichszych zasilaczy typu next-gen ready dostępnych obecnie na rynku.







ATX3.0 i PCIe 5.0 Ready

Seria zasilaczy XPG CYBERCORE ll Platinum spełnia wszystkie rygorystyczne wymagania Intel ATX3.0 i oferuje szybkie oraz wygodne, w pełni modułowe zarządzanie kablami, zaprojektowane specjalnie dla high-endowych kart graficznych i systemów o dużym zapotrzebowaniu na energię. Dlatego też sprzęt ten zawiera kabel 12VHPWR (12+4 Pin), który można zastosować do PCIe 5.0. Dzięki temu oferuje niezawodność i kompatybilność z najnowszymi i nadchodzącymi komponentami.



Podwójnie platynowy!

Seria XPG CYBERCORE ll wyznacza też nowy standard dla zasilaczy z podwójnym certyfikatem. Jej wydajność energetyczna jest na poziomie platynowym zarówno w ocenie Cybenetics, jak i standardów 80 PLUS, oferując współczynnik sprawności na poziomie 92.91%. Co więcej, certyfikat Cybenetics Lambda A-Certified dla aspektów akustycznych, jest świadectwem zastosowania nagradzanego wentylatora XPG VENTO PRO 120 PWM. Został on zaprojektowany we współpracy z firmą Nidec. Gwarantowane 60 000 godzin pracy w temperaturze 60 °C, to rozwiązanie zapewniające wysoce efektywne chłodzenie, przy jednoczesnym zapewnieniu jednych z najniższych, obecnie dostępnych parametrów hałasu na poziomie ATX Platinum.



Wydajność termiczna i akustyczna jest jeszcze bardziej imponująca w połączeniu z kompaktową długością urządzenia, mierzącą zaledwie 16cm. Mała obudowa pozwala producentom komputerów na lepsze wykorzystanie przestrzeni wewnątrz obudowy ATX, co przekłada się na lepsze zarządzanie kablami i więcej miejsca na dodatkowy sprzęt.



Jakość ponad oczekiwaniami

Warto także podkreślić, że seria XPG CYBERCORE ll charakteryzuje się nienagannym kunsztem i wysokiej jakości materiałami konstrukcyjnymi, takimi jak 100% japońskie kondensatory. Są one niezbędne w przypadku zasilaczy z tego segmentu produktów. Zasilacz posiada również układ DC-DC redukujący szumy, układ scalony zarządzania energią (PMIC) kontrolujący poziom napięcia i inne mechanizmy ochronne oraz konwerter wysokiej mocy z przeplotem PFC. Podsumowując, seria ta charakteryzuje się unikalną topologią, która zapewnia jakość i stabilność wyjścia przy zachowaniu najwyższej sprawności.



Ale to nie wszystko!

Zasilacz XPG CYBERCORE II Platinum wraz z Certified Power Supply zapewnia osiem kompleksowych zabezpieczeń klasy przemysłowej (OPP, UVP, OVP, SCP, OTP, OCP, NLO i SIP) i oferuje bezproblemową 10-letnią gwarancję, dzięki czemu początkujący użytkownicy, gracze i profesjonaliści mogą cieszyć się spokojem przez lata.

















Źródło: Info Prasowe / ADATA